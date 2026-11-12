El insólito penal que le cobraron en contra a Olimpo en Mar del Plata

Olimpo se trajo un empate de su visita a Mar del Plata, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A, aunque el resultado quedó marcado por una polémica decisión arbitral.

A los 36 minutos del primer tiempo, el árbitro Marcos Liuzzi sancionó una supuesta infracción de Néstor Moiraghi sobre el delantero Santillán. Sin embargo, las imágenes de la jugada muestran que el defensor aurinegro no cometió falta.

Además de señalar el penal, Liuzzi amonestó a Moiraghi, quien no salió a disputar el segundo tiempo. La decisión respondió a una medida preventiva del cuerpo técnico, ante el riesgo de que el defensor recibiera una segunda tarjeta amarilla y fuera expulsado.

La sanción despertó el reclamo de Olimpo y dejó una de las imágenes más polémicas de la tarde en Mar del Plata.