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Olimpo logró un empate milagroso ante Kimberley y dejó la serie abierta
El aurinegro igualó 1 a 1 en Mar del Plata, en un partido marcado por un polémico penal sancionado a favor del local.
Olimpo empató 1 a 1 frente a Kimberley en el estadio José Alberto Valle de Mar del Plata, por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El equipo dirigido por Carlos Mungo logró recuperarse de un penal polémico y alcanzó la igualdad gracias a un golazo de Agustín Stancato.
El encuentro estuvo marcado por una controvertida decisión del árbitro Marcos Liuzzi, quien sancionó un penal a favor del conjunto marplatense. La determinación generó cuestionamientos y le permitió al local ponerse en ventaja en el marcador.
Sin embargo, el aurinegro consiguió reaccionar y encontró el empate con una gran definición de Stancato, que le permitió rescatar un resultado importante como visitante y mantener intactas sus posibilidades de clasificación.
La serie se resolverá el próximo martes, desde las 16, en el estadio Roberto Carminatti, donde Olimpo contará con ventaja deportiva. Esto significa que, en caso de igualdad en el resultado global, el conjunto bahiense avanzará a las semifinales de la Reválida y continuará en la pelea por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
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