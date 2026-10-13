Deportes
Arde la pelea por el descenso: San Francisco, La Armonía y Sporting quedaron igualados
La 11ª fecha del Clausura dejó un triple empate en la parte baja de la tabla general del Oficial.
La Liga del Sur completó la 11ª fecha del Torneo Clausura y el dato más fuerte quedó en la pelea por la permanencia: San Francisco, La Armonía y Sporting terminaron igualados con 28 puntos en la tabla general del Oficial.
La fecha le dio aire a Sporting, que consiguió un triunfo clave como visitante ante Bella Vista, en La Loma. Fue 2 a 1, con goles de Valentino Barone, a los 36 minutos, y Sixto Theaux, a los 62. Para el local descontó Lucas Martínez en tiempo agregado.
Con esa victoria, el rojinegro alcanzó la línea de San Francisco y La Armonía, por lo que la lucha por evitar el descenso directo y la promoción quedó al rojo vivo cuando resta poco para el cierre del certamen.
La Armonía, por su parte, sumó un punto en Ingeniero White, donde igualó 0 a 0 frente a Huracán en el estadio Bruno Lentini. San Francisco, en tanto, había perdido el domingo 2 a 0 frente a Villa Mitre, un resultado que terminó pesando fuerte en la tabla general.
En el Promocional, Comercial logró una buena victoria como visitante ante Dublin, por 4 a 2. Emiliano Dekker abrió el marcador para el local, pero Francisco Centeno Abocatt igualó y Alejandro Leiva dio vuelta la historia. Alex Cornou puso el 2-2, aunque Juan Ignacio Wunderlich Cocaro volvió a adelantar al conjunto portuario y Leiva, otra vez, sentenció el resultado en tiempo agregado.
También por el ascenso, Sansinena y Pacífico de Bahía Blanca empataron 1 a 1 en el Luis Molina. Lisandro Muzi convirtió para el Verde a los 31 minutos y Santiago González igualó a los 43.
La fecha había comenzado el sábado con la goleada 6 a 0 de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo. El domingo, Olimpo venció 2 a 0 a Rosario Puerto Belgrano, Libertad superó 1 a 0 a Liniers y Villa Mitre derrotó 2 a 0 a San Francisco.
Oficial - Clausura
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|11
|3
|8
|0
|9
|6
|+3
|17
|2°
|Sporting
|11
|3
|6
|2
|8
|6
|+2
|15
|3°
|San Francisco
|11
|3
|6
|2
|9
|10
|-1
|15
|4°
|Villa Mitre
|11
|3
|6
|2
|8
|10
|-2
|15
|5°
|Bella Vista
|11
|3
|5
|3
|11
|9
|+2
|14
|6°
|La Armonía
|11
|3
|5
|3
|9
|10
|-1
|14
|7°
|Libertad
|11
|2
|5
|4
|5
|8
|-3
|11
|8°
|Liniers
|11
|2
|3
|6
|10
|10
|0
|9
Oficial - Tabla general
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|25
|10
|13
|2
|30
|18
|+12
|43
|2°
|Bella Vista
|25
|10
|9
|6
|32
|20
|+12
|39
|3°
|Villa Mitre
|25
|8
|10
|7
|22
|25
|-3
|34
|4°
|Liniers
|25
|8
|8
|9
|27
|17
|+10
|32
|5°
|Libertad
|25
|6
|11
|8
|19
|25
|-6
|29
|6°
|San Francisco
|25
|6
|10
|9
|18
|27
|-9
|28
|7°
|La Armonía
|25
|7
|7
|11
|23
|35
|-12
|28
|8°
|Sporting
|25
|6
|10
|9
|23
|27
|-4
|28
Promocional - Clausura
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Olimpo
|11
|7
|3
|1
|25
|6
|+19
|24
|2°
|Rosario PB
|11
|5
|5
|1
|14
|10
|+4
|20
|3°
|Tiro Federal
|11
|5
|4
|2
|26
|13
|+13
|19
|4°
|Comercial
|11
|5
|3
|3
|17
|20
|-3
|18
|5°
|Pacífico BB
|11
|2
|6
|3
|9
|9
|0
|12
|6°
|Sansinena
|11
|2
|5
|4
|14
|22
|-8
|11
|7°
|Pacífico C
|11
|2
|3
|6
|12
|25
|-13
|9
|8°
|Dublin
|11
|1
|1
|9
|14
|26
|-12
|4
Promocional - Tabla general
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Tiro Federal
|25
|13
|7
|5
|49
|19
|+30
|46
|2°
|Rosario PB
|25
|12
|10
|3
|41
|26
|+15
|46
|3°
|Comercial
|25
|13
|6
|6
|34
|29
|+5
|45
|4°
|Olimpo
|25
|11
|7
|7
|41
|21
|+20
|40
|5°
|Sansinena
|25
|7
|11
|7
|34
|44
|-10
|32
|6°
|Dublin
|25
|5
|6
|14
|25
|44
|-19
|21
|7°
|Pacífico BB
|25
|3
|11
|11
|17
|30
|-13
|20
|8°
|Pacífico C
|25
|3
|8
|14
|28
|56
|-28
|17
Arde la pelea por el descenso: San Francisco, La Armonía y Sporting quedaron igualados
Realizan operativos gratuitos para tramitar el DNI en distintos barrios
Sin Paredes, la formación de Boca frente a Vasco da Gama
El Inter de Lautaro recibe al Brujas por la Champions League
Básquet local: la Liga de Plata define sus play-in
Más Leídas
-
Noticias A21 horas ago
"Un irresponsable": Susbielles detectó y denunció en vivo a un vecino tirando basura en la calle
-
Noticias B23 horas ago
Una mujer fue internada tras chocar contra un canasto de basura
-
Indiscreta21 horas ago
Bomba en la salud bahiense: un gremio se quedaría con un hospital
-
Noticias B23 horas ago
A golpes y patadas: dos detenidos por atacar a un adolescente
-
La región23 horas ago
Una mujer sufrió graves quemaduras durante un incendio en Pringles
-
El Tiempo2 horas ago
La semana corta comienza con otro día gris: las lluvias volverían a decir presente
-
Espectáculos22 horas ago
Carlos Perciavalle predijo una aparición extraterrestre relacionada con Trump
-
Noticias B13 horas ago
Código de tránsito bonaerense: aprobaron un cambio clave sobre el paso en intersecciones