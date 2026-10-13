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Arde la pelea por el descenso: San Francisco, La Armonía y Sporting quedaron igualados

La 11ª fecha del Clausura dejó un triple empate en la parte baja de la tabla general del Oficial.

| 🕒 12 mins. de lectura.
Fotos: prensa clubes

La Liga del Sur completó la 11ª fecha del Torneo Clausura y el dato más fuerte quedó en la pelea por la permanencia: San Francisco, La Armonía y Sporting terminaron igualados con 28 puntos en la tabla general del Oficial.

La fecha le dio aire a Sporting, que consiguió un triunfo clave como visitante ante Bella Vista, en La Loma. Fue 2 a 1, con goles de Valentino Barone, a los 36 minutos, y Sixto Theaux, a los 62. Para el local descontó Lucas Martínez en tiempo agregado.

Con esa victoria, el rojinegro alcanzó la línea de San Francisco y La Armonía, por lo que la lucha por evitar el descenso directo y la promoción quedó al rojo vivo cuando resta poco para el cierre del certamen.

La Armonía, por su parte, sumó un punto en Ingeniero White, donde igualó 0 a 0 frente a Huracán en el estadio Bruno Lentini. San Francisco, en tanto, había perdido el domingo 2 a 0 frente a Villa Mitre, un resultado que terminó pesando fuerte en la tabla general.

En el Promocional, Comercial logró una buena victoria como visitante ante Dublin, por 4 a 2. Emiliano Dekker abrió el marcador para el local, pero Francisco Centeno Abocatt igualó y Alejandro Leiva dio vuelta la historia. Alex Cornou puso el 2-2, aunque Juan Ignacio Wunderlich Cocaro volvió a adelantar al conjunto portuario y Leiva, otra vez, sentenció el resultado en tiempo agregado.

También por el ascenso, Sansinena y Pacífico de Bahía Blanca empataron 1 a 1 en el Luis Molina. Lisandro Muzi convirtió para el Verde a los 31 minutos y Santiago González igualó a los 43.

La fecha había comenzado el sábado con la goleada 6 a 0 de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo. El domingo, Olimpo venció 2 a 0 a Rosario Puerto Belgrano, Libertad superó 1 a 0 a Liniers y Villa Mitre derrotó 2 a 0 a San Francisco.

Oficial - Clausura

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán1138096+317
Sporting1136286+215
San Francisco11362910-115
Villa Mitre11362810-215
Bella Vista11353119+214
La Armonía11353910-114
Libertad1125458-311
Liniers11236101009

Oficial - Tabla general

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán25101323018+1243
Bella Vista2510963220+1239
Villa Mitre2581072225-334
Liniers258892717+1032
Libertad2561181925-629
San Francisco2561091827-928
La Armonía2577112335-1228
Sporting2561092327-428

Promocional - Clausura

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Olimpo11731256+1924
Rosario PB115511410+420
Tiro Federal115422613+1319
Comercial115331720-318
Pacífico BB1126399012
Sansinena112541422-811
Pacífico C112361225-139
Dublin111191426-124

Promocional - Tabla general

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Tiro Federal2513754919+3046
Rosario PB25121034126+1546
Comercial2513663429+545
Olimpo2511774121+2040
Sansinena2571173444-1032
Dublin2556142544-1921
Pacífico BB25311111730-1320
Pacífico C2538142856-2817
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