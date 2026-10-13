Arde la pelea por el descenso: San Francisco, La Armonía y Sporting quedaron igualados

La Liga del Sur completó la 11ª fecha del Torneo Clausura y el dato más fuerte quedó en la pelea por la permanencia: San Francisco, La Armonía y Sporting terminaron igualados con 28 puntos en la tabla general del Oficial.

La fecha le dio aire a Sporting, que consiguió un triunfo clave como visitante ante Bella Vista, en La Loma. Fue 2 a 1, con goles de Valentino Barone, a los 36 minutos, y Sixto Theaux, a los 62. Para el local descontó Lucas Martínez en tiempo agregado.

Con esa victoria, el rojinegro alcanzó la línea de San Francisco y La Armonía, por lo que la lucha por evitar el descenso directo y la promoción quedó al rojo vivo cuando resta poco para el cierre del certamen.

La Armonía, por su parte, sumó un punto en Ingeniero White, donde igualó 0 a 0 frente a Huracán en el estadio Bruno Lentini. San Francisco, en tanto, había perdido el domingo 2 a 0 frente a Villa Mitre, un resultado que terminó pesando fuerte en la tabla general.

En el Promocional, Comercial logró una buena victoria como visitante ante Dublin, por 4 a 2. Emiliano Dekker abrió el marcador para el local, pero Francisco Centeno Abocatt igualó y Alejandro Leiva dio vuelta la historia. Alex Cornou puso el 2-2, aunque Juan Ignacio Wunderlich Cocaro volvió a adelantar al conjunto portuario y Leiva, otra vez, sentenció el resultado en tiempo agregado.

También por el ascenso, Sansinena y Pacífico de Bahía Blanca empataron 1 a 1 en el Luis Molina. Lisandro Muzi convirtió para el Verde a los 31 minutos y Santiago González igualó a los 43.

La fecha había comenzado el sábado con la goleada 6 a 0 de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo. El domingo, Olimpo venció 2 a 0 a Rosario Puerto Belgrano, Libertad superó 1 a 0 a Liniers y Villa Mitre derrotó 2 a 0 a San Francisco.

Oficial - Clausura

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Huracán 11 3 8 0 9 6 +3 17 2° Sporting 11 3 6 2 8 6 +2 15 3° San Francisco 11 3 6 2 9 10 -1 15 4° Villa Mitre 11 3 6 2 8 10 -2 15 5° Bella Vista 11 3 5 3 11 9 +2 14 6° La Armonía 11 3 5 3 9 10 -1 14 7° Libertad 11 2 5 4 5 8 -3 11 8° Liniers 11 2 3 6 10 10 0 9

Oficial - Tabla general

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Huracán 25 10 13 2 30 18 +12 43 2° Bella Vista 25 10 9 6 32 20 +12 39 3° Villa Mitre 25 8 10 7 22 25 -3 34 4° Liniers 25 8 8 9 27 17 +10 32 5° Libertad 25 6 11 8 19 25 -6 29 6° San Francisco 25 6 10 9 18 27 -9 28 7° La Armonía 25 7 7 11 23 35 -12 28 8° Sporting 25 6 10 9 23 27 -4 28

Promocional - Clausura

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Olimpo 11 7 3 1 25 6 +19 24 2° Rosario PB 11 5 5 1 14 10 +4 20 3° Tiro Federal 11 5 4 2 26 13 +13 19 4° Comercial 11 5 3 3 17 20 -3 18 5° Pacífico BB 11 2 6 3 9 9 0 12 6° Sansinena 11 2 5 4 14 22 -8 11 7° Pacífico C 11 2 3 6 12 25 -13 9 8° Dublin 11 1 1 9 14 26 -12 4

Promocional - Tabla general