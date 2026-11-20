El riesgo país de Argentina escaló por encima de los 1.000 puntos en la jornada de este viernes, su nivel más alto del año y la primera vez que cruza ese umbral desde el 24 de octubre del año pasado, el día hábil anterior a las elecciones legislativas. En tanto, los bonos argentinos se desplomaron más de 4%.

El riesgo país argentino acumuló casi 25% de alza en dos jornadas por el desplome de los títulos en dólares. El indicador de JP Morgan ascendió a 1.071 puntos. Los activos argentinos resultaron especialmente castigados en comparación con el resto de los mercados emergentes.

El tipo de cambio también sintió el efecto. El dólar mayorista, que es el que sirve de referencia para las operaciones de deuda y para el comercio exterior, subió 1% y llegó a $1.580. Así, empujó al dólar para el ahorrista casi a los $1.600 según la pizarra del Banco Nación.

La jornada cambiaria fue de tal presión sobre el mercado oficial que el Banco Central decidió no comprar reservas y terminó con saldo neutral. En las mesas de dinero aseguran que hubo intervención con ventas oficiales -a cuenta del Tesoro-, para evitar una suba mayor.

La tensión se expresó también a través de la brecha cambaria, es decir la diferencia de cotización entre el tipo de cambio oficial y el "contado con liqui", que es el precio que se paga para enviar las divisas a una cuenta en el exterior. El CCL operó a $1.767, una distancia cercana al 12% en relación con el dólar mayorista.

Durante buena parte del día las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street se salvaron de esa tendencia, aunque los derrumbes en los paneles líderes de los Estados Unidos también las arrastraron. Algunas registraron caídas superiores a 4% como Edenor, Supervielle o Telecom.

En otro día de pérdidas en el mercado, los bonos comenzaron el viernes con fuertes caídas en sus cotizaciones, empujados por un clima financiero global que opera con enorme tensión. Las acciones de los gigantes tecnológicos y los índices de Wall Street también fueron golpeados.

Factores globales pero también otros locales exacerbaron en las últimas semanas el derrumbe de los precios de bonos del Tesoro y de acciones de compañías argentinas que operan en los Estados Unidos.

Este viernes negro comenzó con retrocesos muy pronunciados en las bolsas que operan más temprano por el huso horario que son las de Japón y Corea del Sur, con desplomes del orden del 5%. Europa se contagió horas después y anticipa una jornada difícil en Wall Street.

El clima global se explica, en parte, por la caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, que profundizó la corrección de los mercados globales.

Fuente: Clarín