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Villa Mitre goleó y Tiro Federal también festejó en el fútbol femenino
Se disputó la fecha 12 del Torneo Clausura de Primera A de la Liga del Sur. Además, comenzaron los playoffs de Primera B.
La Liga del Sur tuvo actividad en el fútbol femenino con la disputa de la fecha 12 del Torneo Clausura de Primera A, donde se destacaron las victorias de Villa Mitre, Tiro Federal y STMBB.
En uno de los encuentros de la jornada, AEC y La Armonía igualaron 1 a 1. Zoe González convirtió para AEC, mientras que Micaela Araujo marcó para La Armonía.
Por su parte, Tiro Federal superó 3 a 0 a Sporting, con goles de Abril Sáenz, Camila Odriozola y Aylén Baratcabal.
También ganó STMBB, que venció como visitante a Bella Vista por 3 a 0. Los tantos fueron de Marianela Santana, Luján Díaz y Victoria Nervi.
La goleada de la fecha quedó en manos de Villa Mitre, que derrotó 6 a 0 a Libertad. Sol Menéndez Perrone fue la gran figura con tres goles, mientras que Dana Ramos aportó dos y Jessica Mella completó la cuenta.
Además, por un pendiente de la fecha 11, La Armonía y Bella Vista empataron 0 a 0.
Primera B
También se jugaron los encuentros de ida de la primera instancia de playoffs de Primera B.
SPIQPYA venció 3 a 0 a Huracán, con goles de Morena Varela, Nicole Montenegro y Camila Raúl.
En el otro cruce, Rosario Puerto Belgrano goleó 5 a 1 a Estrella de Oro. Para el equipo puntaltense marcaron Carolina Díaz, en tres oportunidades, Celeste Medina y Ayelén Zeballos. El tanto de Estrella de Oro fue de Luana Anfossi.
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