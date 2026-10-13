Realizan operativos gratuitos para tramitar el DNI en distintos barrios

El Registro Provincial de las Personas llevará adelante esta semana una serie de operativos de documentación en distintos barrios de Bahía Blanca, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites personales sin necesidad de trasladarse a las oficinas habituales del organismo.

Las jornadas comenzarán este martes 13 de octubre y se extenderán hasta el viernes 16, con atención de 10 a 15 en cuatro instituciones de la ciudad.

Según se informó, todos los trámites serán gratuitos y se dispondrá de 200 turnos por jornada, que se asignarán por orden de llegada.

El cronograma de atención será el siguiente:

Martes 13: Sociedad de Fomento Estomba, Viamonte 2853.

Miércoles 14: Centro de Jubilados de Villa Rosas, Nueva Provincia 2329.

Jueves 15: Club Sportivo Noroeste, Brasil 1450.

Viernes 16: Sociedad de Fomento y Cultura del Barrio Don Bosco, D'Orbigny 2578.

En cada uno de estos espacios, los vecinos podrán gestionar un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), realizar actualizaciones o solicitar cambios de domicilio.

También se entregarán partidas de nacimiento, defunción y matrimonio, además de certificaciones de domicilio y extravío.

Entre las prestaciones disponibles figuran la Certificación de Pre-Identificación (CPI), destinada a personas que necesitan acreditar sus datos personales para avanzar en su identificación, y el empadronamiento de personas extranjeras.

Asimismo, se podrá iniciar el trámite de cambio de género en la documentación personal.

Desde la organización recordaron que no es necesario abonar ningún arancel y que los interesados deberán concurrir a las sedes correspondientes, donde los turnos se distribuirán de acuerdo con el orden de llegada y hasta completar el cupo previsto para cada jornada.