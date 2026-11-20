El inicio del Campeonato Estival de Midgets 2026/2027, previsto para este viernes 20 de noviembre en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, fue suspendido debido a las condiciones climáticas y la primera fecha se reprogramó para el próximo viernes 27.

"Por condiciones climáticas la comisión directiva informa que la fecha prevista para hoy fue suspendida", dijeron de manera oficial a través de una publicación en Instagram.

De esta manera, los 83 pilotos inscriptos deberán esperar una semana más para comenzar la nueva temporada, organizada por el Club Midgistas del Sur (CMS).

La jornada inaugural tenía previsto comenzar con la apertura de boxes y boleterías a las 18, mientras que la primera serie estaba programada para las 20.30.

Entre los principales protagonistas del campeonato aparecen el actual campeón Luciano Franchi y Luciano Vallejos, quien buscará recuperar el número 1. También estarán Roy Altamirano, Matías Oyola, Fernando Saldamando, Esteban Mancini, Jonatan Resola, Carlos Puccinelli, Agustín Colaneri y Sebastián Burgos, entre otros.

La temporada 2026/2027 contará con un renovado sistema de competencia, cuya principal novedad será la implementación de un formato de eliminación progresiva en los playoffs.

Según el cronograma original, el certamen tendrá 16 fechas, dos menos que la edición anterior, con una etapa regular de diez jornadas y una definición reservada para los cuatro mejores pilotos.

Además de los midgets, la actividad en Aldea Romana incluirá un nuevo certamen de micromidget, que también formará parte de la programación de la temporada.