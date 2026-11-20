Deportes
Se suspendió el inicio del Campeonato Estival de Midgets
El inicio del Campeonato Estival de Midgets 2026/2027, previsto para este viernes 20 de noviembre en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, fue suspendido debido a las condiciones climáticas y la primera fecha se reprogramó para el próximo viernes 27.
"Por condiciones climáticas la comisión directiva informa que la fecha prevista para hoy fue suspendida", dijeron de manera oficial a través de una publicación en Instagram.
De esta manera, los 83 pilotos inscriptos deberán esperar una semana más para comenzar la nueva temporada, organizada por el Club Midgistas del Sur (CMS).
La jornada inaugural tenía previsto comenzar con la apertura de boxes y boleterías a las 18, mientras que la primera serie estaba programada para las 20.30.
Entre los principales protagonistas del campeonato aparecen el actual campeón Luciano Franchi y Luciano Vallejos, quien buscará recuperar el número 1. También estarán Roy Altamirano, Matías Oyola, Fernando Saldamando, Esteban Mancini, Jonatan Resola, Carlos Puccinelli, Agustín Colaneri y Sebastián Burgos, entre otros.
La temporada 2026/2027 contará con un renovado sistema de competencia, cuya principal novedad será la implementación de un formato de eliminación progresiva en los playoffs.
Según el cronograma original, el certamen tendrá 16 fechas, dos menos que la edición anterior, con una etapa regular de diez jornadas y una definición reservada para los cuatro mejores pilotos.
Además de los midgets, la actividad en Aldea Romana incluirá un nuevo certamen de micromidget, que también formará parte de la programación de la temporada.
Se suspendió el inicio del Campeonato Estival de Midgets
El riesgo país alcanzó su nivel más alto en un año: superó los mil puntos
Caso Cristian Lucero: la familia aseguró estar "disconforme" con la decisión del jurado
El Gobierno aprobó el RIGI de YPF para exportar gas licuado por más de US$ 50.000 millones
Cayó en un pozo ciego, pasó varias horas atrapado y fue rescatado por bomberos
Más Leídas
-
Noticias A10 horas ago
El abogado de supermercadistas chinos locales afirmó que fueron víctimas de una emboscada
-
Noticias B13 horas ago
Patagones: usaba a su nieta para vender droga y terminó detenida
-
Noticias B24 horas ago
Sindicato de Papelera Sur decidió finalizar la lucha por la reapertura de la empresa
-
Noticias B12 horas ago
Investigan un nuevo ataque contra un comerciante chino
-
Noticias B12 horas ago
Lo descubrieron robando cables en un depósito de la Cooperativa y terminó preso
-
El Tiempo14 horas ago
Un día inestable antes del fin de semana largo: cuál será la máxima para hoy
-
Noticias B11 horas ago
La FISA 2026 abre sus puertas con 250 expositores: "La gente se va a sorprender"
-
Deportes14 horas ago
El ruido más esperado: los midgets corren con nuevo formato y pura adrenalina