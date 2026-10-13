Intentó irse de un bar sin pagar, arremetió contra el mozo y terminó detenido

Un hombre de 48 años fue aprehendido este lunes por la tarde luego de amenazar con un cuchillo y agredir físicamente a un empleado de una cafetería ubicada en pleno centro de Bahía Blanca, tras intentar retirarse sin pagar lo que había consumido.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:40 en el local gastronómico Bastardo, situado en Alsina 165, donde el sospechoso había consumido distintos productos alimenticios.

Según informaron fuentes policiales, el hombre tomó un cuchillo del establecimiento y lo escondió entre sus prendas. Luego, al intentar retirarse sin abonar la consumición, amenazó al mozo con otra arma blanca, tipo Tramontina.

La situación derivó en un enfrentamiento físico durante el cual el empleado recibió un golpe que le provocó lesiones en uno de sus pómulos.

Tras el incidente, el sospechoso escapó del comercio y fue perseguido hasta la Plaza Rivadavia, donde efectivos de la Policía Local que realizaban recorridas preventivas lograron interceptarlo y aprehenderlo, en el sector de Alsina y San Martín.

El hombre fue identificado por la Policía como Jorge Ulises Detrueba, de 48 años, y trasladado a la Comisaría Primera junto con los elementos secuestrados.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma blanca, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.