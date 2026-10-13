Zona Fría: el Gobierno oficializó la Ley que modifica el beneficio

El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y elimina el descuento generalizado en las facturas de gas para Bahía Blanca y buena parte de la provincia de Buenos Aires, una medida que había sido aprobada por el Senado el pasado 24 de septiembre.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1161/2026, redefine el alcance de los subsidios y establece nuevos requisitos para acceder al beneficio, que hasta ahora alcanzaba a los usuarios residenciales de las localidades incorporadas al régimen en 2021.

El principal cambio para Bahía Blanca es que el descuento del 30% que recibían los hogares por su ubicación geográfica dejará de aplicarse de manera automática. También se modifica el esquema de bonificaciones del 50% que correspondía a determinados sectores vulnerables.

De esta manera, la ciudad queda fuera del régimen general que continuará vigente para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. Los usuarios bahienses que pretendan conservar una bonificación adicional deberán cumplir las condiciones previstas por el nuevo sistema de subsidios focalizados.

La reforma alcanza a 94 municipios bonaerenses que habían sido incorporados al beneficio mediante la Ley 27.637. Entre ellos figuran Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Necochea y Azul, además de Bahía Blanca.

A nivel nacional, se estima que alrededor de 3,35 millones de usuarios perderán el acceso automático al descuento por Zona Fría, aunque una parte podrá conservar asistencia si reúne los nuevos requisitos.

Quiénes podrán conservar el subsidio

La nueva legislación establece que los usuarios residentes en las zonas climáticas contempladas deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y cumplir al menos una de estas condiciones:

Que los ingresos netos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC.

Que algún integrante del hogar tenga un Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Que un integrante perciba una pensión vitalicia como veterano de la Guerra del Atlántico Sur.

Que exista una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), caso en el cual la Secretaría de Energía deberá evaluar la necesidad de asistencia económica para pagar el servicio.

La ley establece además que la bonificación adicional se aplicará sobre los consumos base reconocidos por el régimen y no necesariamente sobre la totalidad del gas utilizado en cada vivienda.

Otro cambio importante es que los descuentos se calcularán sobre el precio del gas y no sobre el importe completo de la factura, por lo que conceptos como transporte, distribución e impuestos quedarán fuera de la bonificación.

Qué pasará con las facturas

La eliminación del beneficio automático podría traducirse en aumentos para numerosos usuarios de Bahía Blanca y la región, aunque el impacto concreto dependerá del consumo de cada hogar, su situación frente al régimen de subsidios y los cuadros tarifarios que se apliquen.

La Secretaría de Energía deberá definir los procedimientos necesarios para implementar el nuevo esquema, incluidos los mecanismos para acreditar las condiciones exigidas. Por el momento, la publicación de la ley no establece un nuevo trámite específico de inscripción ni permite determinar cuánto aumentará cada factura.

La reforma también mantiene el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte.

El Poder Ejecutivo estará facultado para modificar ese porcentaje hasta en un 50%, mientras que la vigencia del nuevo régimen se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2031

El reclamo de Bahía Blanca

La modificación había generado un fuerte rechazo de las autoridades locales durante su tratamiento legislativo.

El intendente Federico Susbielles cuestionó la exclusión de Bahía Blanca del régimen general y sostuvo que la medida desconoce las características climáticas de la ciudad, donde durante el invierno se registran temperaturas bajo cero.

Tras la aprobación de la reforma en el Senado, el jefe comunal anticipó que el Municipio recurriría a la Justicia una vez promulgada la norma, por considerar que el nuevo esquema establece un tratamiento desigual para los usuarios bahienses.

Con la publicación de la ley este martes, se cumple la condición que había señalado el intendente para avanzar con esa presentación judicial, aunque hasta el momento no se informó en las fuentes consultadas que la demanda haya sido efectivamente presentada.

La entrada en vigencia de la normativa abre así una nueva etapa en el conflicto por el subsidio al gas, en la que deberán definirse tanto su implementación tarifaria como los posibles cuestionamientos judiciales.