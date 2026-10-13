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Cambios en el examen de conducir: rendir para auto automático no habilita a manejar con caja manual
La Provincia estableció nuevos criterios para los exámenes prácticos. Cuáles son los fundamentos.
La Provincia de Buenos Aires dispuso nuevas condiciones para obtener la licencia de conducir, que afectarán a quienes realicen el examen práctico con un automóvil de transmisión automática.
A través de la Circular 11/2026, el Gobierno bonaerense estableció que las personas que obtengan su primera licencia luego de rendir con un vehículo automático solamente estarán habilitadas para conducir automóviles con ese tipo de transmisión.
La medida, que comenzó a regir desde su comunicación, busca unificar los criterios de evaluación práctica en los municipios de la provincia, incluido Bahía Blanca.
Según la disposición, cuando un aspirante apruebe el examen utilizando un automóvil automático, deberá incorporarse en el campo de observaciones de la Licencia Nacional de Conducir la siguiente leyenda: "Conduce únicamente vehículos con transmisión automática".
De esta manera, el conductor no estará habilitado para manejar automóviles equipados con caja manual, aunque haya aprobado las pruebas necesarias para obtener el registro.
La Provincia fundamentó la decisión en las diferencias que existen entre ambos sistemas de transmisión y las habilidades que requiere cada uno.
En particular, explicó que conducir un automóvil automático no permite evaluar el accionamiento y control del embrague, la coordinación entre ese pedal y el acelerador ni la selección manual de las marchas.
Por ese motivo, las autoridades consideran que aprobar una evaluación exclusivamente con un vehículo automático no garantiza que el conductor cuente con las habilidades necesarias para manejar uno con transmisión manual.
La nueva disposición apunta a que las habilitaciones otorgadas reflejen las capacidades efectivamente demostradas durante el examen práctico, evitando que una persona quede autorizada para conducir vehículos sobre los cuales no fue evaluada.
El cambio alcanza específicamente a quienes tramiten su primera licencia utilizando un automóvil automático. La circular difundida no establece modificaciones para las renovaciones de registros existentes ni detalla el procedimiento para quienes posteriormente quieran ampliar su habilitación a vehículos con caja manual.
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