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Las tardes de octubre en Bahía Blanca fueron las más frías en más de tres décadas
La temperatura máxima promedio en la ciudad rompió un récord el mes pasado.
Las tardes de octubre en Bahía Blanca fueron las más frías en tres décadas. El comienzo de los días cálidos en la ciudad se hizo esperar como no ocurría, al menos, desde 1991, según un análisis de los registros históricos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Los registros del mes muestran que la temperatura máxima promedio se ubicó el mes pasado en 17,7 °C, el nivel más bajo, al menos desde 1991, el año más lejano que se puede consultar en la web del SMN.
De esta manera superó el registro que se había establecido en 2015 cuando la máxima media se había ubicado en 17,9 °C.
Adicionalmente, octubre de 2026 fue particular por varias marcas térmicas. Hubo 11 días con máximas inferiores a 15°C, la mayor cantidad desde 1991 y muy por encima del promedio histórico de 2,4 jornadas por mes.
Además, se contabilizaron 20 días con máximas inferiores a 20°C, más del doble de los 9,8 días habituales para octubre. En el otro extremo, apenas una jornada alcanzó los 25°C, cuando lo normal es que eso ocurra casi nueve veces durante el mes.
Por otro lado, aunque no rompieron récords, las mañanas de octubre de 2026 también fueron bastante más frías. La temperatura mínima promedio fue de 7,06 °C, la cuarta más baja desde 1991 y por debajo del promedio de 1991 a 2020 (8,5 °C).
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