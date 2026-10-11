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Liga del Sur: Rosario-Olimpo, el duelo sobresaliente del día

La fecha 11 del Clausura continuará hoy con actividad en Primera A y B. La programación se completará mañana lunes.

| 🕒 5 mins. de lectura.
Foto: prensa Rosario

La Liga del Sur tendrá este domingo continuidad por la 11ª fecha del Torneo Clausura de Primera División, con tres partidos entre la A y el Promocional.

La jornada comenzará a las 11, cuando Rosario Puerto Belgrano reciba a Olimpo en el Coloso de Cemento, por la Primera División B.

Luego, desde las 16, se jugarán dos encuentros correspondientes a la Primera División A: Libertad-Liniers, en el Manuel Manzano, y San Francisco-Villa Mitre, en el Gustavo Novoa.

La fecha había comenzado ayer con la goleada de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo por 6-0.

Por la B, Dublin recibirá a Comercial desde las 11, en un encuentro sin público visitante.

También mañana, a las 16, Sansinena enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca en el Luis Molina, también sin visitantes.

En la A, Bella Vista jugará ante Sporting desde las 16, en La Loma, con la misma restricción para el público visitante. El cierre de la fecha será a las 19:30, cuando Huracán reciba a La Armonía en el Bruno Lentini.

Posiciones Clausura Promocional

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Olimpo10631236+1721
2Rosario PB10550148+620
3Tiro Federal115422613+1319
4Comercial104331318-515
5Pacífico BB1025388011
6Sansinena102441321-810
7Pacífico C112361225-139
8Dublin101181222-104
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