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Duro balance para Colapinto: la ubicación en un ranking inglés tras la carrera del fin de semana
El argentino tendrá la posibilidad de recuperarse en el Gran Premio de Estados Unidos.
Franco Colapinto tuvo un complicado Gran Premio de Singapur y terminó ubicado entre los peores pilotos del ranking elaborado por el medio especializado británico The Race, que evaluó el rendimiento de los corredores durante el fin de semana.
El argentino apareció en el 19° puesto de la clasificación, solamente por delante de Alex Albon, Valtteri Bottas y Lance Stroll. Su actuación estuvo condicionada por problemas de fiabilidad en el Alpine A526, que lo obligaron a abandonar tanto la carrera Sprint como la competencia principal.
“El ritmo subyacente era mejor de lo que parecía, pero la clasificación no se optimizó al máximo”, consideró The Race en su análisis.
Colapinto había finalizado 11° en la clasificación para la Sprint, apenas 94 milésimas detrás de su compañero Pierre Gasly, quien consiguió avanzar entre los diez mejores. Sin embargo, en la minicarrera debió retirarse en la cuarta vuelta debido a un inconveniente eléctrico relacionado con la reserva de energía.
El sábado volvió a encontrar dificultades y terminó 16° en la clasificación para el Gran Premio. Según el portal británico, durante la Q2 “rozó el muro y, una vez más, no logró mantener su ritmo a una sola vuelta, que es mucho más cercano al de Gasly”.
La situación tampoco mejoró el domingo. Colapinto pasó buena parte de la carrera detrás de Carlos Sainz y llegó a expresar por radio su preocupación por el rendimiento del auto. “¿Por qué soy tan lento? ¿Viste el despliegue de Russell en la recta? Me sacó siete décimas”, le planteó a su ingeniero Stuart Barlow.
Finalmente, una falla en la transmisión provocó su abandono en la vuelta 31. “¿Qué está pasando?” y “Algo está roto”, fueron sus primeras reacciones.
Después de tres Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos —Azerbaiyán, Malasia y Singapur—, Colapinto definió esta seguidilla como “el peor triplete de mi carrera en la F1”.
El argentino tendrá la posibilidad de recuperarse en el Gran Premio de Estados Unidos, previsto del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin.
Con información de Infobae
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