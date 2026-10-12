Fin de semana largo: los viajeros recortaron estadías y cayó el movimiento económico

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y dejó un impacto económico directo de $313.610 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros aumentó 3,5% respecto del mismo feriado de 2025. Sin embargo, la estadía promedio cayó de dos a 1,8 días, lo que representó una reducción interanual del 10%.

Ese comportamiento terminó condicionando el balance económico. El gasto promedio diario por turista alcanzó los $116.900 y registró una mejora real del 5% interanual, descontando una inflación del 22,1%, pero el desembolso total mostró una caída real del 2,2%.

De esta manera, más personas decidieron viajar y gastaron más por día que un año atrás, aunque permanecieron menos tiempo en los destinos.

El movimiento también estuvo atravesado por las condiciones climáticas. Las lluvias, la elevada humedad y las temperaturas frescas afectaron especialmente al centro y este del país y condicionaron las salidas espontáneas y las actividades al aire libre.

A esto se sumó una fuerte presencia de reservas de último momento y viajes de cercanía. Según CAME, en numerosas provincias las contrataciones anticipadas comenzaron con niveles moderados y se incrementaron sobre el inicio del feriado.

El transporte aéreo mostró, en tanto, una mayor actividad. Aerolíneas Argentinas contabilizó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en vuelos de cabotaje y una ocupación del 88%.

Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia estuvieron entre los destinos más elegidos por vía aérea. En la Patagonia, Bariloche y Puerto Madryn registraron niveles de ocupación cercanos al 80%.

Los eventos también tuvieron incidencia en el movimiento turístico. Entre los principales atractivos del fin de semana estuvieron la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano; Bariloche a la Carta; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán.

En la provincia de Buenos Aires, el movimiento se distribuyó entre la Costa Atlántica, los destinos serranos y diferentes localidades del interior. Monte Hermoso formó parte de las alternativas elegidas para las escapadas de primavera, junto con Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas y Necochea.

En lo que va de 2026 ya se contabilizaron ocho fines de semana largos, durante los cuales viajaron 12.939.094 turistas. La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario alcanzó los $111.282 por persona, mientras que el impacto económico acumulado llegó a $3,4 billones.