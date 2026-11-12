Olimpo visita a Kimberley en Mar del Plata y busca dar el primer golpe

Olimpo comenzará este jueves una nueva serie eliminatoria en el Torneo Federal A, cuando visite a Kimberley de Mar del Plata, desde las 15.30, por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida.

El encuentro se disputará en el estadio José Alberto Valle, con el arbitraje de Marcos Liuzzi, y enfrentará a dos equipos que se conocen bien después de haberse cruzado en varias oportunidades durante las últimas temporadas.

El conjunto dirigido por Carlos Mungo llega a esta instancia después de eliminar a Gimnasia de Concepción del Uruguay, con un empate sin goles en Entre Ríos y una victoria por 1 a 0 en el Roberto Carminatti.

El aurinegro contará con ventaja deportiva, por lo que avanzará a semifinales en caso de que la serie termine igualada en el marcador global. Además, tendrá la posibilidad de definir la clasificación como local.

Por su parte, Kimberley atraviesa su mejor campaña en el Federal A. El equipo conducido por Mariano Mignini consiguió la clasificación a la próxima Copa Argentina y se mantiene entre los ocho aspirantes al segundo ascenso a la Primera Nacional.

En las instancias anteriores, el conjunto marplatense eliminó a Deportivo Rincón, al que derrotó por 1 a 0 en ambos encuentros, y a Argentino de Monte Maíz, frente al que empató 0 a 0 como visitante y 1 a 1 como local.

Sin embargo, en esta oportunidad tendrá una dificultad adicional: necesita imponerse en el resultado global para avanzar, ya que la ventaja deportiva favorece a Olimpo.

Los antecedentes recientes también son alentadores para el equipo bahiense. Durante esta temporada se enfrentaron en tres oportunidades, con dos victorias de Olimpo por 1 a 0 y un empate sin goles.

Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata, el historial entre ambos registra 13 partidos, con siete triunfos aurinegros, cinco empates y una sola victoria de Kimberley, conseguida en 2024.

En cuanto a las posibles formaciones, Olimpo podría presentar a Geist; Agustín Bellone, Moiraghi, Martín Ferreyra y Lapetina; Cristian Amarilla, Stancato, Diego Ramírez y Coacci; Cristian Ibarra y Federico González.

Por su parte, Kimberley saldría con Nicolás Báez; Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Mañas; De Gaetani; Ullúa, Mauricio Miori, Jonathan Zárate y Russo; Santiago Castillo.

El encuentro de vuelta está previsto para el martes 17 de noviembre en el Roberto Carminatti, donde se definirá cuál de los dos equipos continuará en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.