Estados Unidos vota en unas elecciones clave para el futuro político de Trump

Más de 56 millones de estadounidenses emitieron su voto de manera anticipada antes de las elecciones legislativas de este martes 3 de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso y buena parte del futuro político del presidente Donald Trump.

Según los datos del sistema de seguimiento electoral difundidos por NBC News, hasta el lunes se habían registrado 56.144.276 sufragios en todo el país, de los cuales 31,9 millones correspondieron a votaciones presenciales y otros 24,2 millones se realizaron por correo.

La elevada participación refleja el interés que generan los comicios de medio término, conocidos como midterms, que se celebran cada dos años y funcionan como una evaluación de la gestión presidencial.

En esta oportunidad, los estadounidenses renovarán la totalidad de las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado. Además, se elegirán gobernadores en 36 estados y numerosas autoridades locales.

Actualmente, el Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso, aunque con mayorías ajustadas. Los demócratas necesitan ganar cuatro bancas netas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para recuperar el control de cada una.

De acuerdo con el relevamiento de los votos anticipados, entre los ciudadanos cuyo registro partidario está disponible, el 46% corresponde a demócratas, el 35% a republicanos y el 19% restante a independientes u otras categorías.

Sin embargo, estas cifras no permiten anticipar el resultado de las elecciones, ya que reflejan la afiliación partidaria de los votantes y no necesariamente a qué candidatos eligieron.

En los estados considerados decisivos para la disputa por el Senado, la participación anticipada alcanzó los 18.704.767 sufragios. Allí, el 45% de los registros corresponde a demócratas, el 40% a republicanos y el 15% a otras categorías.

Entre los distritos que concentran mayor atención aparecen Texas, Michigan, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Alaska, donde las disputas electorales podrían resultar determinantes para la composición del Congreso.

La elección también se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política y preocupación por la economía estadounidense, especialmente por la inflación y el aumento de los precios de los combustibles.

Aunque Trump no figura como candidato, el resultado será fundamental para los dos años que le restan de mandato. Una victoria de los demócratas en alguna de las cámaras podría limitar su capacidad para impulsar nuevas leyes y aumentar el control legislativo sobre su administración.

Por el contrario, si los republicanos logran conservar sus mayorías, el mandatario tendrá un escenario más favorable para avanzar con sus principales iniciativas.

Los primeros resultados comenzarán a conocerse durante la noche de este martes, a medida que cierren los centros de votación en los distintos estados, aunque algunas de las contiendas más ajustadas podrían demorar más tiempo en definirse.