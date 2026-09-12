Trump advirtió que un conflicto por Malvinas sería un "desastre potencial" y dijo que podría intervenir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este sábado a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y advirtió que un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido representaría un “desastre potencial”. Además, afirmó que podría intervenir si las partes se lo solicitaran.

Las declaraciones fueron realizadas en Dublín, después de una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en el marco de la visita que el mandatario estadounidense realiza a Irlanda.

Trump sostuvo que la situación de las Malvinas le resulta “muy interesante” y describió a Argentina y el Reino Unido como dos países actualmente enfrentados por la cuestión del archipiélago.

Al referirse a una eventual escalada, el republicano volvió a poner el foco en la distancia que separa al Reino Unido de las islas y consideró que Londres atraviesa además problemas internos relacionados con la inmigración y la energía.

“Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial”, expresó Trump, antes de señalar que “probablemente sería capaz de solucionarlo”.

Las nuevas declaraciones se producen en medio de una reactivación de la tensión diplomática por Malvinas. Durante las últimas semanas, Trump puso en duda la postura histórica de Washington en la disputa, mientras el gobierno de Javier Milei endureció las medidas contra las compañías involucradas en la explotación petrolera alrededor de las islas.

El Reino Unido, por su parte, reiteró esta semana que considera que no existe ninguna duda sobre su soberanía sobre el archipiélago y aseguró que mantiene su compromiso con los habitantes de las islas.

La administración argentina sostiene el reclamo de soberanía y recientemente avanzó con acciones legales contra empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, cuya producción está prevista para comenzar en 2028.

Con información de Infobae