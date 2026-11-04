Duro golpe para Trump: demócratas ganan las dos cámaras del Congreso de EE.UU.

El Partido Demócrata consiguió una contundente victoria en las elecciones legislativas de Estados Unidos y recuperó el control de las dos cámaras del Congreso, tras imponerse en varios estados históricamente republicanos. El resultado representa un duro golpe político para el presidente Donald Trump, que perderá el respaldo parlamentario con el que contó durante la primera mitad de su segundo mandato.

Los demócratas lograron revertir la mayoría republicana tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, en una elección marcada por el descontento de los votantes con el aumento del costo de vida, la política arancelaria y la guerra contra Irán, que provocó una fuerte suba en los precios de los combustibles.

Una de las principales sorpresas se produjo en el Senado, donde la oposición consiguió arrebatarles a los republicanos bancas en estados tradicionalmente conservadores como Texas, Kansas, Iowa, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio.

En Kansas, el pastor metodista Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata elegido senador por ese estado desde 1932, mientras que en Texas James Talarico logró una histórica victoria para su partido. A estos resultados se sumó el triunfo de Troy Jackson sobre la republicana Susan Collins en Maine.

Los demócratas también lograron retener bancas importantes, como la de Jon Ossoff en Georgia, y alcanzaron la mayoría necesaria para controlar el Senado, compuesto por 100 integrantes.

En la Cámara de Representantes, donde se renovaron los 435 escaños, la oposición también consiguió superar el umbral de 218 legisladores necesario para obtener la mayoría. El avance se extendió por Pensilvania, Kentucky, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey, entre otros estados.

Uno de los resultados más llamativos se registró en Indiana, donde el demócrata JD Ford derrotó a la republicana Victoria Spartz en un distrito que Trump había ganado por 17 puntos de diferencia en las elecciones presidenciales de 2024.

La jornada electoral también dejó importantes derrotas republicanas en las gobernaciones. En Texas, Gina Hinojosa venció al gobernador Greg Abbott, mientras que en Georgia la demócrata Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida para gobernar ese estado.

Tras conocerse los resultados, Trump reconoció el desempeño de sus adversarios, aunque intentó despegarse de la derrota de su partido. "Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo", expresó en declaraciones a Fox News.

Sin embargo, el mandatario también sostuvo que los republicanos habrían conseguido una victoria contundente si su nombre hubiera figurado en las boletas y advirtió que utilizará su poder de veto frente a las iniciativas legislativas de la oposición.

El nuevo escenario político tendrá importantes consecuencias para la administración republicana. A partir de enero de 2027, los demócratas podrán bloquear proyectos de ley, condicionar los nombramientos de funcionarios y jueces e impulsar investigaciones parlamentarias sobre el Gobierno.

Entre los temas que podrían quedar bajo investigación figuran la guerra contra Irán, las políticas migratorias y las denuncias de corrupción que involucran a integrantes de la administración.

Además, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quedó en condiciones de convertirse en el primer afroamericano en presidir ese cuerpo legislativo.

De esta manera, Trump deberá afrontar los últimos dos años de su presidencia con ambas cámaras del Congreso bajo control opositor, un escenario que anticipa mayores dificultades para avanzar con su agenda de gobierno y una fuerte confrontación política de cara a las elecciones presidenciales de 2028.