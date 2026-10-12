Fiat Uno Pista: Virdis celebró la victoria en el inicio de los playoffs en Olavarría

Por Leandro Grecco

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Empezó los playoffs con todo. Nicolás Virdis se quedó con la victoria en la final del Fiat Uno Pista, disputada en el autódromo de Olavarría, en el marco de una nueva presentación de las categorías zonales, donde se dieron cita 28 autos en pista.

En una definición sumamente ajustada, Virdis logró imponerse sobre Gustavo Dorsa por apenas 259 milésimas, luego de completar la competencia con un tiempo de 21m48s067.

El tercer escalón del podio quedó en manos de Agustín Caspe, quien finalizó a 2s935 del ganador, mientras que Leonel Laguzzi terminó cuarto, a 6s895, y Juan Pablo Izarra completó los cinco primeros lugares, a 8s106.

La paridad entre los principales protagonistas quedó reflejada especialmente en la diferencia entre los dos primeros, que cruzaron la línea de llegada separados por menos de tres décimas de segundo.

Por su parte, Gustavo Romano ocupó el sexto puesto, seguido por Martín Wilgenhoff, Agustín Minujín, Mariano Lange y Matías Insausti, quienes completaron el grupo de los diez mejores clasificados.