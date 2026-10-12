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Fiat Uno Pista: Virdis celebró la victoria en el inicio de los playoffs en Olavarría

El ganador se impuso por apenas 259 milésimas sobre Gustavo Dorsa, en una definición ajustada. Agustín Caspe completó el podio de la final.

| 🕒 2 mins. de lectura.

Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco

Empezó los playoffs con todo. Nicolás Virdis se quedó con la victoria en la final del Fiat Uno Pista, disputada en el autódromo de Olavarría, en el marco de una nueva presentación de las categorías zonales, donde se dieron cita 28 autos en pista.

En una definición sumamente ajustada, Virdis logró imponerse sobre Gustavo Dorsa por apenas 259 milésimas, luego de completar la competencia con un tiempo de 21m48s067.

El tercer escalón del podio quedó en manos de Agustín Caspe, quien finalizó a 2s935 del ganador, mientras que Leonel Laguzzi terminó cuarto, a 6s895, y Juan Pablo Izarra completó los cinco primeros lugares, a 8s106.

La paridad entre los principales protagonistas quedó reflejada especialmente en la diferencia entre los dos primeros, que cruzaron la línea de llegada separados por menos de tres décimas de segundo.

Por su parte, Gustavo Romano ocupó el sexto puesto, seguido por Martín Wilgenhoff, Agustín Minujín, Mariano Lange y Matías Insausti, quienes completaron el grupo de los diez mejores clasificados.

Pos.PilotoTiempo / Diferencia
Nicolás Virdis21:48.067
Gustavo Dorsa+0.259
Agustín Caspe+2.935
Leonel Laguzzi+6.895
Juan Pablo Izarra+8.106
Gustavo Romano+11.010
Martín Wilgenhoff+11.706
Agustín Minujín+12.059
Mariano Lange+12.827
10°Matías Insausti+16.968
11°Alejo Soto Duelle+21.770
12°Nicolás Siebert+23.149
13°Ezequiel Melo Pons+28.376
14°Lucas Laguzzi+28.377
15°Cristian Martínez+30.371
16°Emiliano Fernández+34.783
17°Nelson Ferrandi+35.281
18°Marcelo Dalceggio+40.600
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