EEUU reconoció por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio

Estados Unidos reconoció públicamente por primera vez que cuenta con armas desplegadas en la órbita terrestre, en medio de la creciente disputa militar y tecnológica que mantiene con China y Rusia por el dominio del espacio.

La revelación fue realizada por el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, durante una conferencia celebrada en National Harbor, Maryland. Allí aseguró que el país dispone de “armas de control espacial en órbita” destinadas a proteger a sus fuerzas frente a eventuales ataques enemigos.

El funcionario, sin embargo, evitó precisar de qué clase de sistemas se trata y tampoco informó desde cuándo se encuentran operativos.

La confirmación supone un cambio significativo en la política comunicacional del Pentágono. Durante años, Estados Unidos desarrolló tecnologías destinadas a neutralizar amenazas espaciales, aunque hasta ahora sus autoridades habían evitado admitir abiertamente que ya existían armas estadounidenses desplegadas en órbita.

El argumento de Washington apunta principalmente al avance militar de China y Rusia. El Pentágono sostiene desde hace tiempo que ambos países desarrollan capacidades que podrían poner en riesgo los satélites norteamericanos, fundamentales para comunicaciones, inteligencia, navegación y operaciones militares.

La reacción de Beijing no tardó en llegar. El vocero de la Cancillería china, Guo Jiakun, manifestó el rechazo de su país a una carrera armamentista fuera de la Tierra y reclamó a Estados Unidos que abandone sus preparativos militares en el espacio.

El anuncio también se produce mientras Washington avanza con el proyecto conocido como “Cúpula Dorada”, impulsado por Donald Trump para reforzar el sistema defensivo estadounidense frente a misiles balísticos e hipersónicos. La iniciativa contempla, entre otras tecnologías, la posibilidad de colocar interceptores en el espacio.

Estados Unidos, Rusia y China experimentan desde hace décadas con sistemas capaces de inutilizar satélites. Sin embargo, una de las principales dificultades de destruirlos físicamente es la enorme cantidad de restos que pueden quedar flotando en órbita y convertirse en una amenaza para otras naves.

Por esa razón, tal como publica Infobae, el desarrollo estadounidense de los últimos años se concentró también en armas capaces de interferir o inutilizar satélites enemigos generando la menor cantidad posible de escombros.

Entre las tecnologías que especialistas y antiguos funcionarios del Pentágono mencionaron en los últimos años aparecen sistemas láser, microondas de alta potencia e incluso satélites capaces de aproximarse a otros artefactos para desplazarlos o dejarlos fuera de servicio. Por ahora, Washington mantiene bajo secreto cuáles de esas capacidades ya están efectivamente operativas.