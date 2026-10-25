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Huracán recibe a Santa Rita y busca dar el primer paso hacia la clasificación al Regional
El Globo enfrentará desde las 16 al conjunto de Piedritas en el Bruno Lentini de Ingeniero White, por la ida de la tercera ronda. El equipo bahiense viene de eliminar a Independiente de San Cayetano.
Huracán de Ingeniero White tendrá este domingo un nuevo desafío en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Santa Rita de Piedritas, desde las 16, por el partido de ida de la tercera ronda de la Región Pampeana Sur.
El encuentro se disputará en el estadio Bruno Lentini y será dirigido por Mauro Ignacio Echarren, de Tandil, acompañado por Mauro Fernando Cejas, Leandro Marzullo y Pablo Tévez, todos de la misma ciudad.
El Globo buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja que le permita afrontar con mayor tranquilidad la revancha, que se disputará en territorio visitante.
El conjunto whitense llega entonado después de eliminar a Independiente de San Cayetano, al que derrotó por 1 a 0 el domingo pasado, con un gol de Iván Agudiak a los 20 minutos del segundo tiempo.
De esta manera, Huracán cerró la serie con un resultado global de 3 a 1, luego de haberse impuesto por 2 a 1 como visitante en el encuentro de ida.
Ahora, el equipo de Ingeniero White tendrá enfrente a Santa Rita, representante de Piedritas, localidad perteneciente al partido bonaerense de General Villegas.
El compromiso de esta tarde marcará el comienzo de una nueva eliminatoria para el Globo, que intentará continuar avanzando en el certamen y mantener intacta su ilusión de pelear por uno de los ascensos al Torneo Federal A.
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