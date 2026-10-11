Deportes
Belgrano dio el golpe en Avellaneda y profundizó la crisis de Racing
El Pirata se impuso por 2-0 sobre la Academia este domingo por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Belgrano le ganó 2-0 a Racing este domingo en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 12 del Torneo Clausura. Lucas Zelarayán abrió la cuenta a los 41 minutos del primer tiempo y, sobre el epílogo del encuentro, Franco Vázquez sentenció el marcador en favor del Pirata. Además, el árbitro Yael Falcón Pérez, a instancias del VAR, le anuló un tanto a Emiliano Rigoni.
Con este triunfo, los dirigidos por Ricardo Zielinski, que el próximo domingo a las 20.15 recibirán a River en Córdoba, llegaron a 22 puntos y treparon a la cima de la Zona A, junto con Rosario Central y Argentinos Juniors. Por su parte, la Academia, que visitará a Independiente el domingo a las 14.45, profundizó su mal momento y quedó 13° con 11 unidades.
Fuente: TyC
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