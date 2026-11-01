Huracán buscará defender la ventaja y avanzar en el Regional

Huracán visitará a Santa Rita de Piedritas y buscará defender la ventaja de tres goles para seguir con vida en el Regional Amateur. Será por el partido de vuelta de la tercera ronda.

El Globo, que en la ida en el Bruno Lentini goleó por 3-0, jugará desde las 19 horas en el Anyulin Penacino con arbitraje de Water Herrera Hernández de Carlos Casares.

El vencedor de esta serie irá ante Ferro de General Pico en la cuarta ronda.