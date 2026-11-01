Seguinos

Deportes

Huracán buscará defender la ventaja y avanzar en el Regional

Juega en Piedritas ante Santa Rita desde las 19 por el partido de vuelta. La ida fue triunfo del Globo por 3-0.

| 🕒 1 min. de lectura.
Foto: prensa Huracán

Huracán visitará a Santa Rita de Piedritas y buscará defender la ventaja de tres goles para seguir con vida en el Regional Amateur. Será por el partido de vuelta de la tercera ronda.

El Globo, que en la ida en el Bruno Lentini goleó por 3-0, jugará desde las 19 horas en el Anyulin Penacino con arbitraje de Water Herrera Hernández de Carlos Casares.

El vencedor de esta serie irá ante Ferro de General Pico en la cuarta ronda.

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Más Leídas