Quién es el futbolista argentino que Messi eligió entre las diez grandes promesas

Lionel Messi eligió a los cracks mundiales que dominarán el fútbol en los próximos años y puso sus ojos en Tomás Aranda como uno de los diez jóvenes futbolistas con mayor proyección internacional, en una iniciativa que busca destacar a las figuras llamadas a protagonizar el recambio generacional del fútbol mundial.

Nacido en 2007, Aranda es un volante zurdo que sobresale por su habilidad en espacios reducidos, su gambeta corta y su capacidad para generar situaciones de peligro cerca del área rival. Además, cuenta con una buena visión de juego y un remate de media distancia que lo convierte en una de las apariciones más interesantes de las divisiones juveniles del club xeneize.



La elección forma parte de una presentación encabezada por Messi bajo el lema "Diez capítulos que reescriben el futuro del juego". La nómina reúne a futbolistas de distintas nacionalidades que comenzaron a llamar la atención por sus actuaciones, tanto en sus clubes como en sus respectivas selecciones.

Entre los nombres elegidos aparecen el turco Can Uzun y el mexicano Gilberto Mora, dos jóvenes que participaron del Mundial 2026 y buscan consolidarse en la élite. La selección también incluye a tres futbolistas mujeres: la delantera Chloe Sarwie, la mediocampista brasileña Giovanna Waksman y la defensora Lotta Wrede, consideradas parte de una nueva generación de talentos.

Para Aranda, aparecer en una lista presentada por Messi representa un importante reconocimiento y una oportunidad de ganar visibilidad internacional. Aunque todavía tiene un largo camino por recorrer, el juvenil de Boca ya consiguió algo que muchos futbolistas sueñan: captar la atención del máximo referente del fútbol argentino y quedar señalado como uno de los nombres a seguir en los próximos años.

Los jugadores que Messi eligió entre los mejores cracks del mundo:

Can Uzun (Eintracht Frankfurt / Turquía): Mediapunta e interior de 18 años. Destaca por su frialdad para definir, su enorme calidad técnica para el último pase y un cambio de ritmo destructivo en el uno contra uno.

Gilberto Mora (Tijuana / México): Mediocampista organizador de tan solo 16 años. Es una de las irrupciones más precoces del fútbol mexicano, redefiniendo el juego por su compostura, lectura del ritmo del partido y exquisito control bajo presión.

Max Dowman (Arsenal / Inglaterra): Volante ofensivo o extremo de 16 años. Es el jugador más joven en debutar en la Premier League.

Zavier Gozo (Real Salt Lake / EE.UU.): Delantero centro y extremo de 17 años. Una bestia física caracterizada por su velocidad al espacio, su potencia en el mano a mano y una voracidad goleadora implacable.

Jesús Rodríguez (Real Betis / España): Extremo hábil de 18 años. Es puro desborde por las bandas, destaca por su capacidad de improvisación en espacios reducidos y una visión letal para asistir a los centrodelanteros.

Kees Smit (AZ Alkmaar / Países Bajos): Mediocampista central de 18 años. El clásico volante mixto neerlandés con una visión periférica envidiable, distribución precisa de balón a larga distancia y enorme criterio táctico.

Chloe Sarwie (FC Nordsjælland / Dinamarca): Delantera versátil. Destacada por su explosividad en los primeros metros, olfato dentro del área y una capacidad notable para generarse sus propias situaciones de gol.

Giovanna Waksman (Santos / Brasil): Mediocampista de creación de 17 años. Considerada una de las mayores promesas del fútbol sudamericano femenino por su fantasía con la pelota, su gambeta típicamente brasileña y su pegada a balón parado.

Lotta Wrede (Hamburger SV / Alemania): Defensora/mediocampista de contención. Destaca por su solidez física, un timing impecable para la recuperación de pelota y un liderazgo nato desde la zaga.

Con información de TN