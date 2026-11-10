9 de Julio venció a Bahiense del Norte y se adelantó en la final del básquet femenino

9 de Julio derrotó este martes a Bahiense del Norte por 66 a 50 en el estadio Hermanos Barral de Independiente y se quedó con el primer partido de la serie final del Torneo Clausura de la Liga Bahiense Femenina Oro.

Con este resultado, se adelantó 1-0 en la definición, que se disputa al mejor de cinco encuentros, y necesita otras dos victorias para quedarse con el Clausura.

Ambos conjuntos ya habían protagonizado la definición del primer tramo de la temporada, que quedó en manos de 9 de Julio tras imponerse por 3-0.

Ese antecedente le otorgó a 9 de Julio la ventaja deportiva para disputar una eventual final extra. En caso de que Bahiense del Norte se adjudique el Clausura, ambos equipos deberán enfrentarse nuevamente en una serie al mejor de tres partidos para definir al campeón de la temporada.

Bahiense había llegado a esta instancia después de finalizar primero en la fase regular del Clausura y eliminar a Estudiantes por 2-0 en semifinales. Por su parte, 9 de Julio terminó tercero, con un registro de cuatro triunfos y cuatro derrotas, y superó a Villa Mitre por 2-0 en los playoffs.