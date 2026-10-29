Padece una enfermedad crónica y organizó una colecta para cubrir los costos del tratamiento

Luciana Gabirani es una vecina bahiense de 44 años que se encuentra atravesando una difícil situación debido a un diagnóstico por un tumor en una de sus mamas que se sumó a una enfermedad crónica que ya padecía.

La mujer explicó a La Brújula 24 que no cuenta con los recursos para cubrir los costos de los medicamentos y que requiere mantener constante el tratamiento. Además, necesita recursos para los estudios que debe hacerse con frecuencia.

Hasta hace dos años ella trabajaba y podía cubrir sus gastos de medicinas y estudios, pero ahora no puede trabajar, y no cuenta con obra social por lo que recurre a la solidaridad bahiense para continuar con la recuperación de su salud.

Quienes deseen colaborar con ella pueden hacerlo aportando a través del alias Dulces.onza.carta.mp y contactarla en sus redes sociales, donde se encuentra como Lu_gabinari (en Instagram) y Lugabinari (en Facebook).