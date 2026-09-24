Acusan a un menor de 16 años por la muerte del trabajador boliviano en Buratovich

La investigación por la muerte de un trabajador de nacionalidad boliviana ocurrida en Mayor Buratovich sumó un dato clave en las últimas horas: un menor de 16 años habría sido señalado como el presunto autor de una agresión contra la víctima.

El hombre, identificado por sus iniciales como V. F., había participado de una celebración de la Virgen de Copacabana y fue internado inicialmente el 21 de septiembre en el hospital de esa localidad con un cuadro que en un primer momento fue asociado a un coma alcohólico. Con el correr de las horas, los médicos detectaron un fuerte traumatismo en la cabeza y su estado se agravó.

Ante esa situación, fue derivado al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde ingresó con un cuadro de muerte cerebral y falleció posteriormente. A partir de allí se inició una investigación para determinar de qué manera se había producido la lesión.

Producto de las averiguaciones realizadas, surgió la hipótesis de que un adolescente de 16 años, también integrante de la comunidad boliviana, habría golpeado a la víctima durante el encuentro. Además, existiría una grabación que podría aportar elementos para reconstruir lo sucedido.

En un primer momento, la causa contemplaba distintas posibilidades, entre ellas una caída accidental o la participación de terceros en una pelea. Los nuevos elementos incorporados a la investigación orientaron las sospechas hacia la intervención del menor, aunque el episodio continúa bajo análisis judicial.

La víctima había llegado al hospital de Buratovich tras participar de la celebración religiosa y posteriormente fue trasladada a Bahía Blanca debido a la gravedad de su estado. El caso generó conmoción dentro de la comunidad boliviana de la zona.