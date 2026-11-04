Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch: lo encontraron sin vida en su casa

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Daniel Bifulco, uno de los integrantes del recordado trío humorístico Los Jaimitos de VideoMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli que marcó una época en la televisión nacional.

La noticia se conoció este miércoles por la mañana, luego de que el actor fuera encontrado sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza. Según las primeras informaciones, habría sufrido un paro cardíaco.

El humorista Alfredo Silva confirmó que fue la madre de Bifulco quien lo encontró en el piso de su vivienda. Además, explicó que personal de la Policía Científica retiró el cuerpo y que estaba previsto entregarlo a la familia este jueves para realizar el velatorio.

Por el momento, no se difundió una confirmación médica oficial sobre las causas del fallecimiento.

Bifulco alcanzó una enorme popularidad durante su participación en VideoMatch, donde integró Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

El trío se convirtió en uno de los segmentos más recordados del ciclo de Tinelli gracias a sus canciones, bromas y letras cargadas de doble sentido, que adaptaban melodías infantiles y abordaban distintos temas de actualidad.

Además de su trabajo en televisión, el humorista desarrolló una extensa trayectoria teatral y participó en diferentes espectáculos junto a sus compañeros.

Durante el Mundial de fútbol de 2026, Los Jaimitos volvieron a reunirse y participaron en Infobae Mundial, el programa especial que Marcelo Tinelli realizó desde Miami. Allí recuperaron su característico estilo humorístico con una canción dedicada al conductor.

La muerte de Bifulco provocó numerosas muestras de tristeza entre sus colegas. Uno de los primeros en despedirlo fue Torry Palenzuela, quien publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordarlo por su amistad y trayectoria artística.

Por su parte, Alfredo Silva también expresó su dolor y le dedicó unas palabras de despedida a quien consideraba un gran amigo.

La partida de Bifulco generó conmoción entre quienes compartieron su carrera y el público que todavía recuerda sus apariciones en uno de los programas más populares de la televisión argentina.