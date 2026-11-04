Apareció en buen estado el joven de 29 años que era buscado desde el sábado

Braian Nicolás Villegas, el joven de 29 años que era intensamente buscado en Bahía Blanca desde el último fin de semana, fue localizado y se encuentra en buen estado de salud.

El hombre se había ausentado el sábado por la noche de su domicilio ubicado en Terrada al 2900, situación que motivó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Séptima.

La situación había generado preocupación entre sus allegados y motivado la difusión de sus características físicas para intentar localizarlo.

Finalmente, la búsqueda quedó sin efecto luego de que se confirmara su aparición en buen estado de salud.