Gastón Pauls, antes de llegar a Bahía: "El consumo tiene prensa, la recuperación no"

Gastón Pauls volverá a Bahía Blanca el próximo miércoles 14 de octubre para brindar una nueva charla gratuita sobre adicciones, salud mental y consumos problemáticos, en el marco del programa municipal Hablemos.

Antes de su llegada, el actor habló en Modo Sábado, por La Brújula 24, y advirtió sobre el crecimiento de las problemáticas vinculadas al consumo, el juego online y el impacto de las tecnologías en edades cada vez más tempranas.

“Lo que sí estoy viendo es que cada vez arrancan a menor edad”, señaló Pauls, quien remarcó que hoy el acceso a sustancias, alcohol, apuestas y otros consumos es mucho más simple que décadas atrás.

En ese sentido, sostuvo que la situación se volvió más compleja por la facilidad que ofrecen los teléfonos y las aplicaciones. “Desde la tranquilidad de mi habitación, levanto un dedo, toco un botón en mi celular y la sustancia viene a la puerta de mi casa”, graficó.

Pauls también cuestionó la fuerte presencia de mensajes que invitan al consumo y marcó una diferencia con la falta de campañas de prevención y recuperación. “El consumo tiene prensa, la recuperación no”, afirmó.

El actor contó que desde hace casi 12 años recorre el país con charlas sobre esta temática y que ya estuvo frente a más de un millón de personas. En ese camino, dijo que Bahía Blanca es una de las ciudades a las que más veces fue convocado.

“Es bueno porque es uno de los lugares que más se está preocupando y ocupándose para que no ocurra. Lo malo es que tristemente esto está ocurriendo en todo el país”, expresó.

Durante la entrevista, Pauls también hizo hincapié en la necesidad de asumir responsabilidades desde distintos lugares: la familia, la escuela, los medios, los comercios, la política y las instituciones.

“Ese es el lugar de responsabilidad y ese es el lugar de salud mental que venimos a pedir: un mundo que empiece a tener más salud mental y no un mundo desquiciado”, planteó.

La charla será el miércoles 14 de octubre, a las 18, en el Teatro Don Bosco. Las entradas son gratuitas y pueden retirarse en la boletería del teatro o gestionarse a través de MiBahía, con capacidad limitada.