Paredes se desgarró, se pierde las semis de la Copa y podría volver en el Superclásico

Colectivamente, los hinchas de Boca se agarraron la cabeza cuando terminó el 2-2 ante Instituto, por el Torneo Clausura. ¿Por haber dejado dos puntos importantes en el camino? No, porque Leandro Paredes apenas jugó unos minutos y se tuvo que retirar de la cancha por una lesión muscular. Ahora, los estudios médicos a los que se sometió confirmaron un desgarro grado 2 en su isquiotibial derecho, por lo que quedará afuera de la serie ante Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana, y llegaría al Superclásico sin fútbol.

Si bien fue suplente ante la Gloria, el capitán saltó al campo de juego a los 9 minutos del segundo tiempo, en lugar de Milton Delgado. Allí, apenas 16 minutos después de haber ingresado, sintió algo que describió como "un pinchazo" en la zona del isquiotibial derecho y se fue reemplazado por Santiago Ascacibar. Consolado por todos sus compañeros al retirarse, el futbolista se fue derecho al vestuario, con hielo en la zona de la lesión.

La decisión fue la de someterlo a estudios médicos este sábado, pero lo cierto es que en Boca ya sabían desde el viernes que no podrían contar con él ante Vasco da Gama. "Lamentablemente se lesionó. Se tendrá que hacer los estudios, pero al salir y por las caras, supongo que para el martes está descartado, es lo que pienso", expresó Rodolfo Arruabarrena tras el partido, después de hablar con el jugador en el vestuario.

El Superclásico, la otra preocupación por la lesión de Paredes

Como los estudios revelaron un desgarro grado 2, la serie contra Vasco da Gama no sería la única preocupación para el futbolista de Boca. Es que, de mínima, tendría 21 días por delante para recuperarse, por lo que recién estaría en condiciones de retornar a la acción a comienzos de noviembre.

Así, Paredes entonces se perderá una seguidilla de partidos claves tanto por la Copa Sudamericana como por el Torneo Clausura: la serie con Vasco da Gama (13 y 20 de octubre), y los partidos ante Talleres (16/10) e Independiente (25/10). ¿Y el Superclásico? Pactado para el 1 de noviembre, llegaría sin rodaje al duelo ante el Millonario.

Fuente: TyC