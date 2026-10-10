La Liga Plata cerró la fase regular: así quedó la clasificación

La Liga Bahiense de Plata completó la undécima y última fecha de la segunda parte la noche de este viernes, en una jornada que terminó de ordenar el camino hacia los playoffs, el play-in y la serie por la permanencia.

Altense se impuso como visitante sobre Argentino por 86 a 76, mientras que Ateneo derrotó en un encuentro cerrado a El Nacional por 88 a 85.

También ganó 9 de Julio, que superó con amplitud a Bahía Basket por 85 a 63, y Sportivo, que venció a Velocidad por 81 a 66.

Por su parte, Comercial derrotó a La Falda por 91 a 64, mientras que San Lorenzo, que ya tenía asegurado el N°1 de la fase regular, cerró con victoria ante Espora por 82 a 78.

De esta manera clasificaron directamente San Lorenzo, Altense, 9 de Julio, Comercial, Sportivo y Argentino. Mientras tanto, el play-in lo disputarán desde la semana que viene Ateneo contra El Nacional y Bahía Basket versus Velocidad.

Por otro lado, por la permanencia se enfrentarán La Falda y Espora.