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La Liga Plata cerró la fase regular: así quedó la clasificación

La undécima y última fecha de la segunda parte definió la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol de Plata, con seis partidos disputados este viernes.

| 🕒 4 mins. de lectura.

La Liga Bahiense de Plata completó la undécima y última fecha de la segunda parte la noche de este viernes, en una jornada que terminó de ordenar el camino hacia los playoffs, el play-in y la serie por la permanencia.

Altense se impuso como visitante sobre Argentino por 86 a 76, mientras que Ateneo derrotó en un encuentro cerrado a El Nacional por 88 a 85.

También ganó 9 de Julio, que superó con amplitud a Bahía Basket por 85 a 63, y Sportivo, que venció a Velocidad por 81 a 66.

Por su parte, Comercial derrotó a La Falda por 91 a 64, mientras que San Lorenzo, que ya tenía asegurado el N°1 de la fase regular, cerró con victoria ante Espora por 82 a 78.

De esta manera clasificaron directamente San Lorenzo, Altense, 9 de Julio, Comercial, Sportivo y Argentino. Mientras tanto, el play-in lo disputarán desde la semana que viene Ateneo contra El Nacional y Bahía Basket versus Velocidad.

Por otro lado, por la permanencia se enfrentarán La Falda y Espora.

Tabla de posiciones LB PLATA · SEGUNDO TRAMO
P Equipo PG PP PTS
1 San Lorenzo 10 1 31 (10)
2 Altense 8 3 28,5 (9,5)
3 9 de Julio 7 4 28 (10)
4 Comercial 7 4 27,5 (9,5)
5 Sportivo 6 5 26,5 (9,5)
6 Argentino 6 5 25 (8)
7 Ateneo 6 5 24,5 (7,5)
8 El Nacional 6 5 24,5 (7,5)
9 Bahía Basket 6 5 23,5 (6,5)
10 Velocidad y Res. 2 9 21,5 (8,5)
11 La Falda 1 10 18,5 (6,5)
12 Espora 1 10 18 (6)
PLAYOFFS
PLAY-IN
PERMANENCIA
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