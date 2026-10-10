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La Liga Plata cerró la fase regular: así quedó la clasificación
La undécima y última fecha de la segunda parte definió la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol de Plata, con seis partidos disputados este viernes.
La Liga Bahiense de Plata completó la undécima y última fecha de la segunda parte la noche de este viernes, en una jornada que terminó de ordenar el camino hacia los playoffs, el play-in y la serie por la permanencia.
Altense se impuso como visitante sobre Argentino por 86 a 76, mientras que Ateneo derrotó en un encuentro cerrado a El Nacional por 88 a 85.
También ganó 9 de Julio, que superó con amplitud a Bahía Basket por 85 a 63, y Sportivo, que venció a Velocidad por 81 a 66.
Por su parte, Comercial derrotó a La Falda por 91 a 64, mientras que San Lorenzo, que ya tenía asegurado el N°1 de la fase regular, cerró con victoria ante Espora por 82 a 78.
De esta manera clasificaron directamente San Lorenzo, Altense, 9 de Julio, Comercial, Sportivo y Argentino. Mientras tanto, el play-in lo disputarán desde la semana que viene Ateneo contra El Nacional y Bahía Basket versus Velocidad.
Por otro lado, por la permanencia se enfrentarán La Falda y Espora.
|P
|Equipo
|PG
|PP
|PTS
|1
|San Lorenzo
|10
|1
|31 (10)
|2
|Altense
|8
|3
|28,5 (9,5)
|3
|9 de Julio
|7
|4
|28 (10)
|4
|Comercial
|7
|4
|27,5 (9,5)
|5
|Sportivo
|6
|5
|26,5 (9,5)
|6
|Argentino
|6
|5
|25 (8)
|7
|Ateneo
|6
|5
|24,5 (7,5)
|8
|El Nacional
|6
|5
|24,5 (7,5)
|9
|Bahía Basket
|6
|5
|23,5 (6,5)
|10
|Velocidad y Res.
|2
|9
|21,5 (8,5)
|11
|La Falda
|1
|10
|18,5 (6,5)
|12
|Espora
|1
|10
|18 (6)
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