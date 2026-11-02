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Básquet local: noche de definiciones en Oro y 9 de Julio dio el golpe en Punta Alta
La máxima categoría disputará este lunes su última fecha, con diez posiciones todavía por resolver. En Plata, el conjunto bahiense sorprendió a Altense como visitante y quedó a un triunfo de la final.
La Liga Bahiense de Oro vivirá este lunes una jornada decisiva, cuando se dispute la undécima y última fecha del segundo tramo, con seis partidos que comenzarán simultáneamente a las 21.
Con diez de las doce posiciones todavía por definir, la jornada determinará quién acompañará a Estrella entre los dos equipos que avanzarán directamente a cuartos de final y cuál será el último clasificado al play-in.
Estrella ya se aseguró el primer puesto, mientras que Alem tiene garantizada la octava posición. El resto de los equipos buscará mejorar su ubicación de cara a la etapa eliminatoria.
Napostá y Bahiense del Norte llegan como principales candidatos a quedarse con el segundo lugar, ambos con 26 puntos. Más atrás aparecen Pueyrredón (24,5), Pacífico y Liniers (24), y Villa Mitre (23,5).
Los encuentros de esta noche serán Villa Mitre-Estrella, Napostá-Estudiantes, Pacífico-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Liniers, Barrio Hospital-Olimpo y Alem-Independiente.
Cabe recordar que los equipos comenzaron el segundo tramo arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera parte de la temporada.
En tanto, la Liga Bahiense de Plata tuvo un resultado importante este domingo, cuando 9 de Julio derrotó a Altense por 64 a 57 en Punta Alta, en el primer partido de una de las semifinales del segundo tramo.
El conjunto bahiense consiguió una valiosa victoria como visitante y quedó a un triunfo de avanzar a la definición del certamen.
En la otra llave, San Lorenzo había superado el viernes a Sportivo Bahiense por 70 a 58, por lo que también tomó ventaja en la serie.
Ambas semifinales se disputan al mejor de tres encuentros y tendrán sus revanchas el próximo miércoles, con las localías invertidas. Si vuelven a ganar 9 de Julio y San Lorenzo, los dos se convertirán en finalistas.
La expectativa estará puesta especialmente en el naranja, que ya ganó el primer tramo de la temporada y, si vuelve a consagrarse, conseguirá el ascenso directo a la Liga Bahiense de Oro.
Posiciones de la Liga Bahiense de Oro antes de la última fecha
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Estrella
|28
|2°
|Napostá
|26
|3°
|Bahiense del Norte
|26
|4°
|Pueyrredón
|24,5
|5°
|Pacífico
|24
|6°
|Liniers
|24
|7°
|Villa Mitre
|23,5
|8°
|Alem
|22,5
|9°
|Olimpo
|21,5
|10°
|Estudiantes
|21,5
|11°
|Barrio Hospital
|19
|12°
|Independiente
|18,5
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