Movilización frente a Fiscalía para pedir justicia por el sindicalista baleado

Trabajadores y representantes sindicales se movilizaron este lunes frente a la Fiscalía (Estomba 127) para reclamar justicia por el ataque a tiros que sufrió la semana pasada Luis Pérez, secretario general de SIPEDYB, cuando salía de su vivienda en el barrio San Martín.

La convocatoria reunió a compañeros de trabajo, delegados y dirigentes gremiales que manifestaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron que se avance en el esclarecimiento del hecho.

A través de un comunicado, SIPEDYB – Seccional Bahía Blanca agradeció el acompañamiento de quienes participaron de la jornada y destacó la importancia de mantenerse unidos frente a este tipo de situaciones.

"Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los trabajadores, delegados y representantes que se hicieron presentes, demostrando solidaridad, compromiso y unidad ante una situación que nos preocupa como organización sindical", señalaron.

Además, desde el gremio reafirmaron su pedido de justicia y exigieron que la investigación permita esclarecer las circunstancias del ataque. "La seguridad y la integridad de nuestros representantes y trabajadores deben ser una prioridad", remarcaron.

Por el ataque fue detenido Luciano Oscar Durán, de 50 años, quien posteriormente recuperó la libertad debido a la calificación legal del hecho como lesiones. El acusado continúa vinculado a la investigación y tiene una restricción de acercamiento a Pérez por seis meses. Finalmente, desde SIPEDYB insistieron en que "la unidad, la solidaridad y el compromiso colectivo son fundamentales", y ratificaron su acompañamiento al dirigente sindical.