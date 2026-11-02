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Movilización frente a Fiscalía para pedir justicia por el sindicalista baleado
Los distintos gremios se concentraron esta mañana para pedir por el esclarecimiento: "La seguridad del trabajador debe ser prioridad".
Trabajadores y representantes sindicales se movilizaron este lunes frente a la Fiscalía (Estomba 127) para reclamar justicia por el ataque a tiros que sufrió la semana pasada Luis Pérez, secretario general de SIPEDYB, cuando salía de su vivienda en el barrio San Martín.
La convocatoria reunió a compañeros de trabajo, delegados y dirigentes gremiales que manifestaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron que se avance en el esclarecimiento del hecho.
A través de un comunicado, SIPEDYB – Seccional Bahía Blanca agradeció el acompañamiento de quienes participaron de la jornada y destacó la importancia de mantenerse unidos frente a este tipo de situaciones.
"Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los trabajadores, delegados y representantes que se hicieron presentes, demostrando solidaridad, compromiso y unidad ante una situación que nos preocupa como organización sindical", señalaron.
Además, desde el gremio reafirmaron su pedido de justicia y exigieron que la investigación permita esclarecer las circunstancias del ataque. "La seguridad y la integridad de nuestros representantes y trabajadores deben ser una prioridad", remarcaron.
Por el ataque fue detenido Luciano Oscar Durán, de 50 años, quien posteriormente recuperó la libertad debido a la calificación legal del hecho como lesiones. El acusado continúa vinculado a la investigación y tiene una restricción de acercamiento a Pérez por seis meses. Finalmente, desde SIPEDYB insistieron en que "la unidad, la solidaridad y el compromiso colectivo son fundamentales", y ratificaron su acompañamiento al dirigente sindical.
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