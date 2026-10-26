Liga de Plata: 9 de Julio barrió su serie y es el segundo semifinalista

9 de Julio se impuso a Argentino con marcador de 81 a 72 para barrer en su serie de cuartos de final, con lo que selló su pase a la semifinal del segundo tramo de la Liga Bahiense de Plata del básquet local.

Con este triunfo, 9 de Julio se une a San Lorenzo, que también clasificó a la siguiente fase en dos partidos.

Los siguientes encuentros de los cuartos de final se jugarán este martes. Ambas series restantes están empatadas a un encuentro por lado, así que de allí saldrán los otros dos conjuntos que pasan a las semis.

Así, se verán por tercera vez Altense contra Ateneo y Comercial contra Sportivo. Con esos resultados se definirán los cruces de la instancia previa a la final.