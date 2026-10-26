Deportes
Liga de Plata: 9 de Julio barrió su serie y es el segundo semifinalista
Se sumó a San Lorenzo y espera a su rival de la siguiente fase.
9 de Julio se impuso a Argentino con marcador de 81 a 72 para barrer en su serie de cuartos de final, con lo que selló su pase a la semifinal del segundo tramo de la Liga Bahiense de Plata del básquet local.
Con este triunfo, 9 de Julio se une a San Lorenzo, que también clasificó a la siguiente fase en dos partidos.
Los siguientes encuentros de los cuartos de final se jugarán este martes. Ambas series restantes están empatadas a un encuentro por lado, así que de allí saldrán los otros dos conjuntos que pasan a las semis.
Así, se verán por tercera vez Altense contra Ateneo y Comercial contra Sportivo. Con esos resultados se definirán los cruces de la instancia previa a la final.
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