Cristina no descartó ser candidata a presidenta en 2027

En medio de una fuerte interna en el peronismo que tiene al kirchnerismo y el kicillofismo enfrentados, la expresidenta y titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que consideraría presentarse nuevamente como candidata a presidenta en 2027 si recupera sus derechos políticos.

“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, dijo la ex jefa de Estado en una entrevista con el Washington Post, donde además su abogado, Rafael Valim explicó que la estrategia legal es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuestione su condena y obligue a la Justicia Argentina a revisar su juzgamiento.

Fue la primera vez desde el inicio de su detención domiciliaria que dejó explícitamente abierta la alternativa de volver a competir por la Presidencia. La conversación con la periodista Marina Dias, publicada este lunes 2 de noviembre, incorporó una nueva variable al escenario electoral de 2027.

La exmandataria no anunció una candidatura ni presentó un armado electoral. Sin embargo, señaló que su carrera política no está cerrada y vinculó cualquier regreso a la recuperación de sus derechos electorales.

Mientras Fernández de Kichner espera la resolución de la ONU ya que la Justicia argentina la mantiene inhabilitada tras ser condenada en la causa Vialidad, el gobernador Axel Kicillof fortalece su armado federal y Sergio Massa propone una coalición sin hegemonías, algo que por estas horas parece complejo.

En caso de que la Argentina no respete la posible decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Valim expresó que prevé "una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino".

En la entrevista, Cristina además cuestionó al gobierno de Javier Milei por sus políticas contra las clases bajas. “Pero ahora muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente", sostuvo en la primera entrevista con un medio internacional desde su sentencia el año pasado.

Fuente: Agencia DIB