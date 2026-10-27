Liga Bahiense de Plata: Altense y Sportivo completaron el cuadro de semifinales

La Liga Bahiense de Plata ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas del segundo tramo de la competencia. Este martes por la noche, Altense y Sportivo Bahiense ganaron los terceros y decisivos partidos de sus respectivas series y consiguieron la clasificación.

En Punta Alta, Altense derrotó a Ateneo por 87-74 y cerró 2-1 una eliminatoria que había llegado igualada al encuentro definitivo.

Por su parte, Sportivo Bahiense venció como visitante a Comercial por 64-44 y también se quedó con su llave por 2-1.

De esta manera, Altense y Sportivo Bahiense se sumaron a San Lorenzo y 9 de Julio, que ya habían asegurado previamente su presencia entre los cuatro mejores.

San Lorenzo había eliminado a El Nacional por 2-0, mientras que 9 de Julio consiguió su clasificación después de barrer por el mismo resultado su serie frente a Argentino.

Con los resultados de este martes quedó completo el cuadro de semifinales de la Liga Bahiense de Plata, instancia de la que surgirán los equipos que continuarán en carrera por el ascenso.