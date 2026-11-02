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Atacó a otro hombre con una tijera durante una pelea en la calle y terminó detenido

El hecho ocurrió el domingo en Falucho y Parchappe. La víctima sufrió heridas en la espalda y en una oreja, aunque está fuera de peligro.

| 🕒 1 min. de lectura.

Un hombre de 33 años fue detenido este domingo por la tarde luego de atacar a otro con una tijera durante una pelea en la vía pública, en la intersección de Falucho y Parchappe.

El acusado fue identificado como Emanuel Fabián Canteros, quien, según informaron fuentes policiales, habría utilizado el elemento cortante para agredir a un hombre de 31 años.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió varias heridas punzantes en la espalda y un corte en la zona de una oreja. Afortunadamente, las lesiones no revestirían gravedad.

Personal del Cuerpo Motorizado de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) intervino en el lugar y redujo al agresor, quien también se resistió al procedimiento policial.

Además, antes de ser trasladado, Canteros amenazó de muerte al hombre al que había atacado.

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