Destacada A
Docentes de la UNS irán a paro la semana que viene: "Estamos hartos"
Señalaron que tomarán la medida de fuerza porque consideran que la marcha del día 15 "por sí sola no es suficiente".
Los docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y sus escuelas medias acordaron realizar un paro del 13 al 16 de octubre, para mantener las acciones que exigen el cumplimiento por parte del Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Estamos hartos de los ataques y el incumplimiento de la Ley y los fallos judiciales del gobierno nacional. Estamos hartos de la desidia del oficialismo que conduce la Conadu Histórica frente a la crítica situación que atraviesa la universidad pública", señalaron en un comunicado.
En ese sentido, señalaron que "la marcha del 15 de octubre es necesaria, vamos a convocar y participar de ella, pero sabemos que por sí sola no es suficiente para cobrar lo que nos deben”.
La semana que viene se realizará en la ciudad la Marcha Federal Universitaria, una protesta que tendrá expresiones en Buenos Aires y distintas ciudades del país, como una medida de presión para que el Ejecutivo cumpla no solo lo que ya se aprobó en el Congreso, sino las medidas dictadas por la Justicia.
Docentes de la UNS irán a paro la semana que viene: "Estamos hartos"
Informe de la FIFA: Argentina fue la selección más atacada en redes sociales durante el Mundial
Boca empató con Instituto y dejó pasar la chance de alcanzar la cima de la tabla anual
Una simulación de invierno nuclear ubica a la Argentina como posible refugio
Fuerte choque entre dos motos: uno de los conductores resultó herido de gravedad
Más Leídas
-
Noticias A13 horas ago
"Mi hija tenía miedo", el desgarrador relato de la mamá de Noelia Díaz tras el femicidio
-
Noticias A11 horas ago
Una joven denunció un abuso sexual en pleno centro
-
Noticias B16 horas ago
Investigan incendio intencional de auto que estaba estacionado
-
El Tiempo17 horas ago
El clima en Bahía: la previa del fin de semana largo se presenta con mejores condiciones
-
Deportes15 horas ago
Fin del fútbol gratis en el Ascenso: la AFA confirmó el precio de LPF Play
-
Destacada B6 horas ago
Femicidio en Punta Alta: qué reveló la autopsia sobre la muerte de la víctima
-
Noticias B13 horas ago
El Gobierno reglamentó la ley para sacar los dólares del colchón: cuáles son los cambios
-
Noticias B15 horas ago
La presencia de algas en el dique Paso de las Piedras bajó más de 90%