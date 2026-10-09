Docentes de la UNS irán a paro la semana que viene: "Estamos hartos"

Los docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y sus escuelas medias acordaron realizar un paro del 13 al 16 de octubre, para mantener las acciones que exigen el cumplimiento por parte del Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Estamos hartos de los ataques y el incumplimiento de la Ley y los fallos judiciales del gobierno nacional. Estamos hartos de la desidia del oficialismo que conduce la Conadu Histórica frente a la crítica situación que atraviesa la universidad pública", señalaron en un comunicado.

En ese sentido, señalaron que "la marcha del 15 de octubre es necesaria, vamos a convocar y participar de ella, pero sabemos que por sí sola no es suficiente para cobrar lo que nos deben”.

La semana que viene se realizará en la ciudad la Marcha Federal Universitaria, una protesta que tendrá expresiones en Buenos Aires y distintas ciudades del país, como una medida de presión para que el Ejecutivo cumpla no solo lo que ya se aprobó en el Congreso, sino las medidas dictadas por la Justicia.