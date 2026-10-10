Lluvia y caos en el Sprint: abandonó Colapinto, chocó Russell y ganó Verstappen

Franco Colapinto no pudo completar la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar después de detener su Alpine a un costado de la pista, en una competencia marcada por la intensa lluvia, los accidentes y los numerosos abandonos. Su compañero Pierre Gasly logró llegar a la bandera a cuadros en el noveno puesto, mientras que Max Verstappen se quedó con la victoria.

La actividad en Marina Bay comenzó con complicaciones. La fuerte lluvia obligó a la Dirección de Carrera a demorar la largada durante media hora. Después de una inspección del Medical Car y dos vueltas de formación, finalmente se decidió realizar una partida detenida.

Colapinto largó desde la 11ª posición, luego de haber quedado a solamente 94 milésimas de avanzar a la SQ3 durante la clasificación del viernes. En los primeros metros intentó mantenerse entre los diez mejores, pero perdió terreno y cayó al 13° puesto.

Sin embargo, su participación terminó anticipadamente. El argentino detuvo su monoplaza a un costado de la pista y se bajó sin haber comunicado inconvenientes por radio. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron su abandono.

La competencia también tuvo un fuerte accidente de George Russell, quien había conseguido superar a Max Verstappen en la largada para tomar el liderazgo. El piloto de Mercedes terminó contra las defensas de la recta principal y provocó el ingreso del Safety Car.

En total, nueve pilotos quedaron fuera de competencia: Colapinto, Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Alexander Albon y Oscar Piastri. Este último protagonizó un inesperado toque con su compañero de McLaren, Lando Norris, quien pudo continuar y terminó octavo.

En la pelea por la victoria, Verstappen aprovechó el abandono de Russell, recuperó el liderazgo y se quedó con el triunfo en Singapur, escoltado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El neerlandés consiguió así su 14ª victoria en una carrera Sprint y la primera en el circuito de Marina Bay, aunque este resultado no cuenta como triunfo de Gran Premio en su historial.

Por su parte, Pierre Gasly finalizó noveno, a las puertas de la zona de puntos, aunque Alpine todavía podría rescatar una unidad dependiendo de las decisiones de los comisarios deportivos. El francés terminó inmediatamente detrás de Lando Norris, quien protagonizó un toque con su compañero Oscar Piastri que terminó con el abandono del australiano.

Si Norris recibe una penalización que lo haga caer por detrás de Gasly, el piloto de Alpine ascenderá al octavo puesto y sumará un punto. El británico cruzó la meta con una ventaja de 7,948 segundos sobre el francés, por lo que una eventual sanción de diez segundos sería suficiente para modificar sus posiciones, mientras que una de cinco segundos no alcanzaría.

De esta manera, Alpine cerró una complicada carrera Sprint en Singapur, con el abandono de Colapinto y la posibilidad todavía abierta de sumar un punto con Gasly, a la espera de las decisiones deportivas.

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado desde las 10:00 (hora argentina) con la clasificación para el Gran Premio de Singapur, cuya carrera principal se disputará el domingo desde las 9:00.

Fuente: Carburando