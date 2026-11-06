Día de la Tradición: el ciclo "Bahía Blanca No Olvida" presenta un gran homenaje al folclore nacional  

En el marco del prestigioso ciclo cultural «Bahía Blanca No Olvida», el emblemático recinto de Av. Colón 602 recordará a Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune y Argentino Luna. La cita será el próximo martes 10 de noviembre a las 21:30 horas con entrada libre y gratuita.



El corazón cultural de la ciudad latirá con fuerza gaucha en una jornada especialmente diseñada para mantener encendida la llama de nuestra memoria popular. El momento cúlmine de la noche quedará inmortalizado con la colocación de una placa conmemorativa que lucirá la imagen de estos tres gigantes, quienes supieron llevar el sentir de la tierra a lo más alto.

La propuesta artística y educativa se desarrollará de forma integrada sobre el escenario para ofrecer una experiencia dinámica y profundamente emotiva.

El escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle, ofrecerá una charla magistral donde desandará el legado, las anécdotas y el impacto social de los tres homenajeados, conectando de forma directa sus historias con el presente de nuestra cultura.

A la par de este recorrido histórico, la música se apoderará del recinto.

El broche de oro artístico estará a cargo de Gaby, «La voz sensual del tango», quien se apartará temporalmente del arrabal para interpretar una cuidada selección del cancionero nacional y popular. En un cruce generacional y comunitario sumamente conmovedor, Gaby unirá su voz al Coro del Centro de Jubilados de Vista Alegre, entrelazando las reflexiones sobre los próceres con la fuerza viva de sus canciones interpretadas en comunidad.



El homenaje adquiere una profunda dimensión al recordar la inmensidad de las figuras convocadas que inspiran tanto la disertación como las actuaciones musicales:



Atahualpa Yupanqui: Nacido en Pergamino, fue el mapa musical y poético de la Argentina. Compositor, guitarrista y cantante, su alma de poeta lo impulsó a expresar la conciencia del pueblo luchador. Autor de más de 1200 canciones y numerosos libros, Yupanqui reflejó como nadie las duras vivencias del hombre común y los paisajes de las provincias, autodefiniéndose con humildad como «un autor de artes olvidadas».



Jorge Cafrune: El inolvidable cantor jujeño sigue siendo uno de los intérpretes más importantes de la historia del folclore. El pueblo adoraba sus canciones y valoraba profundamente su sencillez, autenticidad, compromiso social y hombría de bien. Cafrune fue, sin lugar a dudas, un hombre que vivía como pensaba, y que supo bancar con el "cuero" lo que expresaba con la boca.



Argentino Luna: "El Gaucho de Madariaga" o simplemente "El Negro", fue un cantautor bonaerense que supo expresar a la perfección el sentir, las alegrías y las penas del hombre de campo. Su fisonomía y su voz se convirtieron en un sinónimo indiscutido de la llanura pampeana y el canto surero.



La cita está hecha. El martes 10 de noviembre, Bahía Blanca no solo celebrará el Día de la Tradición; abrazará su historia, cobijará a sus ídolos y demostrará, una vez más, que los pueblos que cantan su propia historia jamás se olvidan de quiénes son.