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Fuerte viento y temperatura de verano: así se presenta el jueves en la ciudad
Bahía Blanca tendrá este martes una jornada prácticamente veraniega, con temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados durante la tarde. El calor se extenderá también al miércoles, en medio de un marcado ascenso térmico que se hará sentir en toda la región.
Según anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis a La Brújula 24, "será el día más cálido de lo que va de esta primavera, por lejos", debido principalmente a la circulación de las ráfagas del sector norte, que favorecerán el incremento de la temperatura.
Durante las próximas horas se espera nubosidad variable, con momentos de cielo parcialmente nublado y otros mayormente despejados. Estas condiciones, sumadas al viento norte, permitirán que la máxima se ubique entre los 31 y 32 grados, valores que hasta el momento no se habían registrado durante esta primavera.
"Vamos a tener un incremento térmico realmente muy, pero muy significativo. Por primera vez en esta primavera vamos a estar alcanzando valores tan elevados", explicó el especialista.
El panorama será prácticamente idéntico el miércoles, cuando se espera una temperatura mínima cercana a los 20 grados y una máxima que nuevamente podría alcanzar los 32. El cielo continuará entre algo y parcialmente nublado, con condiciones de ambiente cálido durante gran parte del día.
En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana también se prevén temperaturas elevadas, aunque ligeramente inferiores a las de Bahía Blanca. Para este martes se estiman máximas de entre 30 y 31 grados, con nubosidad variable. El miércoles se mantendrán condiciones similares en ambas localidades, con otra jornada de calor.
De Benedictis destacó que se trata de "dos jornadas muy similares, prácticamente veraniegas", que marcarán un cambio importante respecto de las temperaturas registradas durante las últimas semanas en Bahía Blanca y la región.
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