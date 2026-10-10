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Armados y encapuchados, robaron en una casa del barrio privado Bosque Alto
Dos delincuentes hicieron un boquete, cortaron el alambrado perimetral y redujeron a tres mujeres. Ocurrió durante la noche del viernes.
Un violento robo se produjo durante la noche del viernes en el barrio privado Bosque Alto, donde dos delincuentes armados y encapuchados ingresaron a una vivienda tras cortar el alambrado perimetral y hacer un boquete.
Según indicaron fuentes de la investigación a La Brújula 24, los ladrones accedieron al predio por una de las calles laterales del barrio y llegaron hasta una casa en la que se encontraban tres mujeres.
Una vez adentro, las redujeron, las encerraron en una habitación y robaron distintos elementos de la propiedad. Luego escaparon por el mismo sector por el que habían ingresado.
Si bien el hecho ocurrió durante la noche, la denuncia fue realizada recién durante la mañana de este sábado, por lo que la investigación comenzó a tomar impulso con las primeras actuaciones policiales.
En el lugar trabajaban el jefe Departamental, Gonzalo Bezos; el jefe de Policía, Gonzalo Sandobal; y Federico Montero, director provincial de Fiscalización y Control Región Interior Sur del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Los investigadores señalaron que “hubo una falla en el sistema de seguridad porque no se activaron los mecanismos de detección” que posee el barrio privado.
Además, se están revisando las cámaras de seguridad porque los malvivientes habrían quedado filmados.
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