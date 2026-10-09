El Premio Nobel de la Paz fue entregado a una defensora de los derechos humanos

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay fue distinguida este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2026, en reconocimiento a su trabajo en favor de los derechos humanos, la justicia internacional y la persecución de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

El anuncio fue realizado en Oslo por el Comité Noruego del Nobel, que destacó el compromiso de la abogada de 85 años con el fortalecimiento del Estado de derecho y su trayectoria en la defensa de las víctimas de conflictos y persecuciones políticas.

Pillay desarrolló una extensa carrera que comenzó durante el régimen del apartheid en Sudáfrica, cuando representó legalmente a activistas que luchaban contra la segregación racial, entre ellos Nelson Mandela.

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

En 1967 se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir un estudio jurídico en la provincia sudafricana de Natal. Durante los años siguientes trabajó en la defensa de presos políticos y denunció las condiciones de detención y las prácticas de tortura utilizadas por las autoridades.

Tras el final del apartheid, Mandela la designó en 1995 como jueza de la Corte Suprema de Sudáfrica. Ese mismo año comenzó a desempeñarse en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, organismo que posteriormente llegó a presidir.

Uno de los antecedentes más importantes de su carrera se produjo en 1998, cuando participó en una histórica sentencia que estableció que las violaciones y otras agresiones sexuales podían constituir actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

También integró la Corte Penal Internacional y, entre 2008 y 2014, ocupó el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Más recientemente, presidió una comisión independiente de investigación de la ONU que concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza, una acusación rechazada por el Gobierno israelí.

Actualmente participa como jueza en la Corte Internacional de Justicia en el proceso en el que Myanmar enfrenta acusaciones de genocidio.

Durante el anuncio, el presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, destacó la importancia de los mecanismos jurídicos para resolver conflictos internacionales y advirtió sobre las amenazas que enfrentan las instituciones encargadas de garantizar justicia.

"En un momento de desafíos existenciales —incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo— el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta", afirmó.

Según informó Infobae, el organismo también valoró la firmeza con la que Pillay exigió responsabilidades a gobiernos y dirigentes políticos por violaciones de los derechos humanos.

El Nobel de la Paz se entrega desde 1901 y, a diferencia de los demás galardones establecidos por Alfred Nobel, su ceremonia se realiza en Oslo y no en Estocolmo.

La entrega oficial tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora el fallecimiento del inventor sueco. En 2025, la distinción había sido otorgada a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.