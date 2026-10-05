MasterChef Celebrity tuvo su primer eliminado en una noche repleta de errores

MasterChef Celebrity tuvo este domingo su primera eliminación de la temporada 2026 y Pachu Peña fue quien debió abandonar las cocinas después de una noche complicada.

El desafío consistía en recrear una milanesa con hueso acompañada por una guarnición y un dip, inspirada en el plato con el que Ian Lucas se había consagrado campeón en la edición anterior. El exganador estuvo presente para acompañar a los participantes durante la prueba.

Mientras Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi lograron destacarse con las mejores preparaciones, Pachu quedó entre los tres peores de la jornada junto a Diego Ramos y Alejandro Lerner.

El humorista presentó una preparación bautizada “Mila Clown”, decorada con una cara de payaso. Aunque la propuesta llamó inicialmente la atención por su aspecto, los problemas comenzaron apenas el jurado empezó a revisar el plato.

Damián Betular detectó un fragmento de film plástico adherido a la carne y advirtió que se trataba de un caso de contaminación física. Además, comprobó que parte de lo que parecía queso era en realidad grasa que había quedado cruda.

La guarnición tampoco logró convencer. El puré rústico fue considerado demasiado simple y Germán Martitegui fue especialmente duro con la devolución, mientras Maru Botana también señaló que había sido una noche difícil para el participante.

Finalmente, el jurado decidió que Pachu Peña fuera el primer eliminado de esta edición. Antes de abandonar el estudio, el humorista agradeció el trato recibido y confirmó que estaría dispuesto a regresar en una eventual instancia de repechaje.

Entre aplausos y emoción, Pachu dejó su delantal y se despidió con una de sus frases características: “Un día sin risas es un día perdido”.