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Gran Hermano definió su cuarto puesto y ya tiene a las tres finalistas
Luana Fernández quedó afuera del reality con el 6,6% de los votos positivos. Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Yipio Pintos irán por el título.
Gran Hermano Generación Dorada entró definitivamente en su etapa final. Durante la gala de este miércoles, el público decidió que Luana Fernández terminara en el cuarto puesto, por lo que quedaron definidas las tres participantes que competirán por ganar el reality de Telefe.
La noche comenzó con cuatro jugadoras todavía en carrera: Luana, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. Santiago del Moro fue anunciando, sin respetar el orden de la votación, quiénes aseguraban su lugar en la instancia decisiva.
Un repaso de los momentos más intensos de la casa que conmovió a todas 😭— Gran Hermano (@GranHermanoAr) September 10, 2026
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Charlotte fue una de las primeras en recibir la confirmación, seguida por Sol. De esta manera, la definición del cuarto puesto quedó en un inesperado mano a mano entre Luana y Yipio.
Finalmente, el conductor comunicó que Yipio continuaba en competencia y Fernández debía abandonar la casa. La modelo obtuvo el 6,6% de los votos positivos para ganar y cerró así una extensa participación dentro del programa.
Luana abandona la casa 🥹— Gran Hermano (@GranHermanoAr) September 10, 2026
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“Que gane la mejor”, expresó antes de despedirse de sus compañeras, a quienes también les pidió que continuaran jugando hasta el último momento. Luego cruzó la puerta de salida visiblemente emocionada.
Luana permaneció 199 días dentro de la casa y tenía una particularidad respecto de las otras finalistas: era la única participante del elenco original que todavía seguía en competencia sin haber interrumpido en ningún momento su aislamiento.
Así fue la entrada de Luana al estudio y el reencuentro con sus familiares 🥹#GranHermano #GeneracionDorada pic.twitter.com/igLE0JL77e— Gran Hermano (@GranHermanoAr) September 10, 2026
Con su salida, Charlotte, Sol y Yipio conformaron el podio de Gran Hermano Generación Dorada y ahora buscarán quedarse con el premio mayor en la definición del ciclo.
Antes de conocer a la ganadora, las tres tendrán todavía algunas actividades especiales. Este domingo compartirán una cena con Santiago del Moro, mientras el programa se prepara para la gala que pondrá punto final a una de las ediciones más extensas del reality.
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