El sábado será el día más inestable del fin de semana largo: cómo seguirá el tiempo

El sábado será el día más complicado del fin de semana largo en Bahía Blanca, con probabilidad de lluvias y chaparrones desde la madrugada y durante buena parte de la jornada, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

Las precipitaciones no serían intensas, aunque se espera un escenario de marcada inestabilidad, especialmente durante la primera mitad del día. La temperatura mínima rondará entre los 8 y 9°C, mientras que la máxima se ubicará entre los 14 y 15°C.

El viento se mantendrá leve y predominará del este, aunque durante la tarde podría rotar transitoriamente al noreste.

Para el domingo se prevé una mejora en cuanto a las precipitaciones, aunque continuará el cielo mayormente cubierto y persistirán la humedad y las condiciones frescas. No se esperan lluvias y los registros térmicos se mantendrán con pocos cambios: una mínima cercana a los 9°C y una máxima de unos 15°C.

El panorama será similar durante el lunes. La nubosidad seguirá presente, pero sin precipitaciones previstas y con temperaturas prácticamente idénticas a las del domingo.

De Benedictis señaló que el escenario será muy parecido en Monte Hermoso y Sierra de la Ventana. En la zona serrana podrían registrarse mínimas algo más bajas, aunque no se esperan diferencias importantes respecto de Bahía Blanca durante los tres días.