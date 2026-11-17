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San Lorenzo quedó a un triunfo del ascenso
Además, Espora venció a Pellegrini y 9 de Julio superó a Bahiense del Norte en la final femenina y quedó a uno del título.
San Lorenzo dio otro paso hacia el ascenso a la Liga Bahiense de Oro al derrotar este martes a Altense por 77 a 58, en el segundo partido de la final del segundo tramo de la Liga de Plata.
El encuentro se disputó en el estadio José Martínez de Villa Mitre, debido a que Olimpo tenía programado un compromiso por el Federal A de fútbol.
Con este resultado, San Lorenzo quedó 2-0 arriba en la serie, que se disputa al mejor de cinco encuentros, y necesita una victoria más para conseguir el ascenso directo a la máxima categoría del básquet local.
El naranja había ganado el primer enfrentamiento por 62 a 55, en el Norberto Tomás, y volvió a imponerse en el segundo partido, esta vez por una diferencia de 19 puntos.
Si Altense consigue revertir la serie y se consagra campeón del segundo tramo, ambos equipos deberán disputar una final extra al mejor de tres encuentros para definir el ascenso.
El equipo que no consiga subir de categoría tendrá otra oportunidad en la promoción ante el ganador de la serie entre Barrio Hospital e Independiente, que se encuentra igualada 1 a 1.
Por otra parte, Espora comenzó con una victoria la promoción entre la Liga Bahiense de Plata y la Bronce, al superar a Pellegrini por 79 a 73.
El encuentro se disputó en el gimnasio de Altense y permitió al conjunto de Punta Alta adelantarse 1-0 en la serie, que también se juega al mejor de cinco partidos.
La definición determinará qué equipo disputará la próxima temporada en la segunda categoría del básquet local.
En tanto, por la Liga Bahiense Femenina de Oro, 9 de Julio derrotó a Bahiense del Norte por 56 a 53 y amplió a 2-0 su ventaja en la serie final.
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