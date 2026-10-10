Con la obligación de ganar, River recibe al colista Estudiantes de Río Cuarto

River recibirá este sábado a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en busca de una victoria para volver a meterse en puestos de clasificación a los play-offs.

El Millonario llega a este encuentro tras una larga inactividad, ya que lleva tres semanas sin competir. Su última presentación oficial fue el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 de local contra Huracán.

Aquel encuentro significó el final de la buena racha de tres triunfos con la que había comenzado el interinato de Leonardo Ponzio.

River llega a esta fecha con 13 puntos, aunque tiene un partido menos que el resto de los equipos debido a que debe su encuentro frente a Sarmiento de Junín correspondiente a la undécima fecha.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, es el peor equipo en lo que va del año en la Primera División. El equipo cordobés marcha último con sólo seis unidades y depende de un milagro para no perder la categoría.

El encuentro irá a las 21.30 (TV: ESPN Premium) y se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

El Guapo y el Globo

Barracas Central y Huracán abrirán la jornada sabatina a las 15.45 (TV: ESPN) en el estadio Claudio Tapia, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El Guapo volvió a sumar de a tres el fin de semana pasado después de mucho tiempo y quiere obtener el segundo triunfo al hilo ante el Globo, uno de los animadores del Grupo B.

Cita en Santiago del Estero

Central Córdoba y Estudiantes de La Plata jugarán este sábado desde las 17 (TV: TNT Sports) en el Estadio Alfredo Terrera por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Mientras el Ferroviario pelea por engrosar su promedio, el Pincha buscará arrimarse a los ocho mejores en la antesala del inicio de su serie continental frente a Flamengo y de la presentación de Marcos Rojo.

Con público visitante en Victoria

Para seguir soñando con meterse en los play-offs, Tigre y Banfield chocarán este sábado desde las 19.15 (TV: TNT Sports) en el Estadio José Dellagiovanna por la fecha 12 del Torneo Clausura.

La novedad es que el Taladro contará con sus hinchas gracias a que el Matador habilitó el público visitante.

Fuente: Página 12