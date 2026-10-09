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El clima en Bahía: la previa del fin de semana largo se presenta con mejores condiciones
El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad lo informó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24.
Una jornada en la que las características serán mucho más disfrutables se perfila para este viernes en el ambiente bahiense y de la región, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"La nubosidad e inestabilidad seguirán presentes, aunque ya no se esperan lluvias, más allá de algún evento que podría quedar remanente", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que las temperaturas seguirán en los mismos guarismos de los últimos días, con un pico máximo que podría trepar hasta los 15 grados y viento leve del este.
Por último, el profesional anticipó que para el sábado se pronostica alguna probabilidad de chaparrones puntuales, mientras que el domingo subirían los valores en el termómetro.
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